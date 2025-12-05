Как да се сдобия с първите си евромонети - кога и къде мога да закупя стартов пакет с евромонети?

От 1 януари 2026 г. еврото става официалната валута на България. За да улесни гражданите при прехода, Българската народна банка организира снабдяването на кредитните институции с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети. Тези комплекти са предназначени да осигурят на населението предварителен достъп до новите разменни средства, преди да започнат да се използват официално. От 1 декември 2025 г. БНБ, банките и пощите продават стартови комплекти с евромонети на физически лица. Закупуването им не е задължително, но предоставя удобна възможност гражданите да се запознаят с монетите и техния дизайн, както и да разполагат с евро в първите дни от януари.

Българските евромонети имат своя уникална национална страна, която отличава българската емисия от монетите на останалите държави в еврозоната. Върху монетата от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски – виден български книжовник и духовен водач, автор на „История славянобългарска“. На монетата има надпис „БЪЛГАРИЯ“, вляво от изображението на Паисий са разположени надпис на кирилица „ЕВРО“ и годината на емисия. По гурта на монетата от две евро има следния надпис: на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата – обърнато е изписан същият текст. На монетата от 1 евро е изобразен Св. Иван Рилски, небесният закрилник на българския народ, а композицията следва същите правила за обозначение на държавата и годината на емисия.

Евромонетите в по-ниските номинали – 50, 20, 10, 5, 2 и 1 евроцент – съдържат изображение на Мадарския конник. Този национален символ от VIII век е включен в Списъка на световното културно наследство и е елемент от българските разменни монети, познат на българските граждани. Върху монетите има надпис на кирилица „БЪЛГАРИЯ“ и „СТОТИНКИ“ като познато наименование, а годината на емисия е 2025. Всеки номинал се различава по диаметър, цвят и материал, съгласно европейските стандарти.

До въвеждането на еврото евромонетите с българска национална страна, закупени чрез стартови комплекти, не могат да се използват в търговията. Те имат единствено информативен и подготвителен характер. След 1 януари 2026 г. те стават законно платежно средство наред с всички други евромонети в обращение. По този начин гражданите имат възможност предварително да се запознаят с външния им вид, да свикнат с новите номинали и да се подготвят за предстоящия преход. Процесът е организиран така, че да гарантира плавност, прозрачност и удобство за всички потребители.

От 1 януари 2026 г. евромонетите с българска национална страна ще могат да се използват и в редица държави и територии, където еврото е официална или широко приета валута, като например: Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на държави–членки на ЕС, като Мартиника, Френска Гвиана, Канарски острови и др. По този начин евромонетите с българска национална страна ще достигнат навсякъде, където се използва еврото.