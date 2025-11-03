Войната в Украйна:

Какво може да повиши цените на горивата у нас? Енергийни експерти за съдбата на "Лукойл"

03 ноември 2025, 08:32 часа 263 прочитания 0 коментара
Не мисля, че има как да се влияе на цените в момента. Основното притеснение е, че дефицита в Сърбия може да повиши цените у нас, заради организация на износа. Но това вече е ограничено и няма такъв казус. Дори напротив. В следващите седмици може да очакваме стабилност на цените. Този коментар направи енергийният експерт Цветомир Николов в ефира на Нова телевизия относно ограниченията, които бяха наложени на "Лукойл" и страха от липса на горива.

Той обаче заяви, че държавата трябва да поеме контрол върху рафинерията и колкото по-рано го направи, толкова по-добре и по-прозрачен ще е процеса. "Ние трябва да предприемем действия, които трябва да гарантират сигурността на доставките и рафинерията не бива да бъде поставяна под риск", каза той.

"Имаме гарантирани горива за 45 дни, но имаме и количества за следващите три месеца, които са платени и договорени. Запасите трябва да дойдат от Словения и Унгария", обясни Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на вносителите на горива. 

И по думите на Николов наличностите наистина ги има. "Оказа се, че има и завишен износ. В момента нашата рафинерия не работи на 100% и ако наистина има някакво ограничение, ще има проблем за нашата рафинерия, защото очакваните количества, които ще дойдат, трябва да се преработят", коментира той.

Според експертите проблемът на нашите политици е, че в такива ситуации те си мислят, че много по-безрисково е да не правиш нищо и да чакаш, отколкото да предприемеш действия и да направиш сделка. "Но в тази ситуацията бездействието именно е рисковото поведение", коментира още Николов. 

"Няма как да останем без горива - има достатъчно петрол, но трябва да се свършат някои неща", посочи той.

Виолета Иванова
