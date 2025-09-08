Войната в Украйна:

Какво поскъпва и какво поевтинява: Цената на потребителската кошница

08 септември 2025, 13:06 часа 399 прочитания 0 коментара
Какво поскъпва и какво поевтинява: Цената на потребителската кошница

За втора поредна седмица потребителската кошница остава 98 лева. Това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Нормално потребление на пазара отчетоха от ДКСБТ за тази седмица. Стабилизиране на някои процеси за последните 3 месеца също беше отчетено от комисията, който се прави от май всеки понеделник. Има известно поскъпване - най-съществено е за последната седмица при зеления пипер с 14 стотинки, зелето с 8 стотинки, пилешкото месо с 10 стотинки.

Още: Кои храни поскъпват и кои поевтиняват: Цената на потребителската кошница

Кое е по-евтино?

Поевтиняване има при други групи стоки, например при доматите с 11 стотинки. Киселото мляко и сиренето са поевтинели с 11 стотинки също за последната една седмица. От отчета на комисията става ясно, че млечните продукти поевтиняват от май насам, като най-много е поевтинял кашкавалът. Лимоните са поевтинели с 19 стотинки, а това се дължи на очакваната нова реколта.

Още: Есенно: Цените на храните пак тръгнаха нагоре

Владимир Иванов, председател на ДКСБТ заяви, че има една стабилна картина на международния пазар. Няма условия такива, каквито имаше 2022 г. и такова търсене на световния и европейския пазар, че да стигнем такъв тип проявления на ценови равнища, каквото беше 2022 г. За първи път имаме от толкова по-дълъг период от време някакво стабилно, динамично, устойчиво пазарно равновесие, посочи Владимир Иванов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му що се касае за инфлацията в някакви темпове няма как да я няма. Процесите на дефлацията, повярвайте, са много по-лоши отколкото процесите на инфлация. Това, което наблюдаваме е доста - така засилено потребително търсене, каза още Владимир Иванов. 

Още: Обрат с цените на храните: Актуални данни от стоковите борси

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Хранителни стоки ДКСБТ цени Владимир Иванов цени на храните
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес