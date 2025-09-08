Какво поскъпва и какво поевтинява: Цената на потребителската кошница

За втора поредна седмица потребителската кошница остава 98 лева. Това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Нормално потребление на пазара отчетоха от ДКСБТ за тази седмица. Стабилизиране на някои процеси за последните 3 месеца също беше отчетено от комисията, който се прави от май всеки понеделник. Има известно поскъпване - най-съществено е за последната седмица при зеления пипер с 14 стотинки, зелето с 8 стотинки, пилешкото месо с 10 стотинки.

Още: Кои храни поскъпват и кои поевтиняват: Цената на потребителската кошница

Кое е по-евтино?

Поевтиняване има при други групи стоки, например при доматите с 11 стотинки. Киселото мляко и сиренето са поевтинели с 11 стотинки също за последната една седмица. От отчета на комисията става ясно, че млечните продукти поевтиняват от май насам, като най-много е поевтинял кашкавалът. Лимоните са поевтинели с 19 стотинки, а това се дължи на очакваната нова реколта.

Още: Есенно: Цените на храните пак тръгнаха нагоре

Владимир Иванов, председател на ДКСБТ заяви, че има една стабилна картина на международния пазар. Няма условия такива, каквито имаше 2022 г. и такова търсене на световния и европейския пазар, че да стигнем такъв тип проявления на ценови равнища, каквото беше 2022 г. За първи път имаме от толкова по-дълъг период от време някакво стабилно, динамично, устойчиво пазарно равновесие, посочи Владимир Иванов.

По думите му що се касае за инфлацията в някакви темпове няма как да я няма. Процесите на дефлацията, повярвайте, са много по-лоши отколкото процесите на инфлация. Това, което наблюдаваме е доста - така засилено потребително търсене, каза още Владимир Иванов.

Още: Обрат с цените на храните: Актуални данни от стоковите борси