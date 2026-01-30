Радар за икономика: Най-важните новини на 29 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 29 януари 2026 г.

Минималните заплати в ЕС през януари 2026 г.: България е далеч на дъното

Минимална работна заплата в България през януари 2026 г. е най-ниската в целия Европейски съюз ЕС. Това показват последни данни на европейската статистическа служба Евростат. Както е известно, в България минимална работна заплата от 1 януари тази година е 620 евро. Вижте заплатите по страни.

БНБ обяви колко е достигнал външният дълг на България

Поредно увеличение на външния дълг. Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 10,9 на сто на годишна база до 54,258 млрд. евро към края на месец ноември 2025 година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, към края на ноември 2024 година размерът на брутния външен дълг е достигал 48,915 млрд. евро или с 5,342 млрд. евро по-малко спрямо новите данни.

Рязък обрат в курса на еврото

Курсът на еврото днес претърпя рязък обрат и падна под психологическа граница от 1,2 спрямо щатския долар. През изминалите дни европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската. Въпреки лекия спад по-късно, еврото остана през седмицата на най-високия си курс от пет години към долара. Основната причина бе, че инвеститорите се оттеглиха от американския долар.

Дали не мирише на война заради огромен срив на Уолстрийт?

Трус на борсите. Водещите борсови индекси на Уолстрийт потънаха на отрицателна територия, докато инвеститорите преценяваха резултатите на големите технологични компании, които отчитат нови големи разходи за изкуствен интелект. Акциите на Microsoft поевтиняха с 11,3 на сто, което натежа върху Nasdaq, след като приходите от облачните ѝ услуги не успяха да впечатлят пазара.

Доналд Тръмп избра следващия председател на Управлението за федерален резерв

Оставаме в САЩ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е номинирал бившия управител на Федералния резерв Кевин Уорш за следващ председател на централната банка, с което сложи край на месеците спекулации за това кой ще ръководи паричната и лихвен политика в най-голямата икономика в света. Уорш трябва да поеме поста, след като мандатът на настоящия председател на Фед Джером Пауъл приключи през месец май.

