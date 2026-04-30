КЕВР се събира за новата цена на газа за май

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) решава каква ще бъде цената на природния газ. КЕВР ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване с 5% за май спрямо април. „Булгаргаз" предлага цена на природния газ за май от 35,98 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа за април е в размер на 34,27 евро, предаде Нова телевизия. Още: Студено време и лоша геополитическа обстановка: Очаква се по-висока цена на природния газ

Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ за април в размер на 34,27 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата от "Булгаргаз" цена за май е с по-висока с 4,99 процента.

Председателя на КЕВР Пламен Младеновски обясни, че оглед края на отоплителния сезон очаква ли се намаляване на количествата природен газ от клиентите за следващия месец или то вече е отразено в подадените от тях заявления, Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов коментира, че очаква да има намаление. Все още е студено, "Топлофикация София“ и другите топлофикационни дружества работят и все още не е приключил отоплителният сезон.

Прогнозите им при заявяване на годишните количества са били по-ниски, очаквали са по-топло време и въпреки това има повишение на заявките спрямо заявените преди началото на годината, обясни Синабов. Не е нещо удивително като повишение, но спрямо техните прогнози, които са заявили по годишни договори, го има, посочи той, цитиран от БТА.

Относно очакванията за цена на природния газ през юни, Синабов коментира, че всичко зависи от геополитическата обстановка. Ако погледнем в страната, това ще зависи от потреблението, което в момента върви през месец април и бъдещото през месец май, тъй като ако бъдат потребени повече количества от заявените, това би могло да повлияе на нашите налични количества, обясни той.

