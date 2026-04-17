Как да се балансира енергийната система: Спешна среща при министъра

17 април 2026, 11:35 часа
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и заместник-министрите Ива Петрова и Красимир Ненов проведоха работна среща с ръководствата на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Националната електрическа компания (НЕК), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. На фокус бяха решения за поддържане на баланса в енергийната система и гарантиране на сигурността ѝ при запазване на стабилни условия за крайните потребители, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Набелязани бяха възможните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия в контекста на нарастваща динамика на енергийния пазар, предвид бързия ръст на инсталираните и присъединени възобновяеми източници, се уточнява в съобщението.

Още: След ремонт: Вече работят два от четирите агрегата в ПАВЕЦ "Чаира"

За осигуряване на надеждната работа на системата при съществуващия състав от конвенционални мощности бе подчертано значението на координирания държавен подход.

"Сигурността на енергийната система е основен приоритет. Важно е да запазим ролята си на гарант за стабилността на енергийните мрежи, както в страната, така и в региона. Движим се в правилната посока с целенасочени инвестиции в мрежата и в нови мощности, гарантиращи устойчивост в дългосрочен план“, заяви министър Трайков.

 България изостава с привеждане на националното си законодателство с европейското в областта на възобновяемите енергийни източници. Поради това от ЕК образуваха наказателна процедура срещу България през 2025 година във връзка с пълното транспониране на европейската Директива (ЕС) 2023/2413 (RED III). А с решение от 22 януари 2026 г. Съдът на ЕС осъди България по друга процедура за нарушение, свързана с транспонирането на предходна директива, отнасяща се за ВЕИ - 2018/2001 (RED II).

Още: Битката за тока: България внася и губи, Гърция изнася и печели

Пламен Иванов, Отговорен редактор
