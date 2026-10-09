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Китай настъпва в още една индустрия: 55% ръст на вноса на китайски мебели в ЕС

09 октомври 2026, 12:00 часа 381 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Китай настъпва в още една индустрия: 55% ръст на вноса на китайски мебели в ЕС

Вносът на мебели от Китай в ЕС е достигнал 12,5 млрд. евро през 2025 г., при 8 млрд. евро през 2019 г., което представлява ръст от 55,6%. Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC) изрази тревога от нарастващия внос на мебели от Китай пред европейския комисар по търговията Марош Шефчович преди посещението му в Пекин на 8 октомври 2026 г.

Позицията на EFIC е, че вносът води до нелоялна конкуренция за европейските производители.

EFIC представлява около 80% от оборота на европейската мебелна индустрия, а мебелният сектор осигурява заетост на 1 милион души в около 130 000 предприятия и генерира оборот от над 100 милиарда евро, поради което е важна част от икономиката на ЕС.

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Според конфедерацията ръстът на вноса води пряко до загуба на производствени обеми, приходи и работни места за производителите в ЕС, чийто пазарен дял се измества от китайски мебели.

Повечето държави от ЕС вече отчитат свиване на производството, затваряне на предприятия, загуба на работни места и отлагане на инвестиции в сектора. В същото време европейските фирми срещат нарастващи пречки при износ за Китай, включително изисквания по стандарти, които не съответстват на международно признатите.

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Източник: Getty Images

EFIC ще участва в консултацията на Европейската комисия по нов търговски инструмент, насочен към рисковете от стратегическа зависимост от една страна доставчик. Конфедерацията настоява проблемите на мебелния сектор да бъдат отчетени в предстоящото Съобщение на Комисията относно диверсификацията и икономическата устойчивост.

Проблем и у нас

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България не остава встрани от европейските тенденции.

„Според данните на анкетата проведена с членовете на Камарата през юли 2/3 от фирмите в България са отчели спад на производството и продажбите, а 55% от износителите – влошаване. Липсата на поръчки е най-често посочваното предизвикателство, което кореспондира и със ситуацията в Европа. Подкрепяме EFIC в настояването Европейската комисия да отчете натиска върху мебелния сектор. Българските производители искат лоялни условия за конкуренция“, заяви проф. д-р Васил Живков, председател на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

От БКДМП обявиха, че ще продължат да следят развитието на темата и да информират своите членове и обществеността.

 

 

 

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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