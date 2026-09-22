Лицемери в Скопие: Опозицията обижда министърка на българка, докато уж се бори за правата й

Македонската опозиция в лицето на СДСМ Венко Филипче, който наследи поста след бившите премиери Зоран Заев и Димитър Ковачевски, хем казват истини за управлението на Християн Мицкоски, за сръбското влияние в югозападната ни съседка, хем декларативно нямат против вписването на българите в македонската конституция, но същевременно обиждат на българска етническа основа министъра на енергетиката Саня Божиновска, за която през 2024 г. стана ясно, че има български паспорт. Това поставя въпроса кога е искрена СДСМ?

На думи: Нямат против вписването на българите

В свой материал press24 цитират думите на лидера на СДСМ Венко Филипче от 22 септември 2026 г., че конституционните изменения и включването на българите в македонската конституция не представляват риск за македонската идентичност, нито за езика, културата и историята.

Филипче казва, че Северна Македония вече има седем общности в своята конституцията и че добавянето на още няколко няма да промени нищо фундаментално, и той разглежда конституционните промени като част от споразумение за продължаване на европейската интеграция.

Обиди към македонски министър на "българка"

Същевременно най-новият вътрешнополитически спор в Северна Македония се превърна в повод за обиди към министъра на енергетиката Саня Божиновска относно нейния етнически произход.

Всичко започна с твърдение на СДСМ, че Божиновска е била изпълнителен директор на компанията „Руднап Груп“ за Централна и Източна Европа от 2011 до 2014 г. и по-конкретно мениджър в в Северна Македония, Сърбия, България и региона.

Божиновска отговори, че повече от 12 години не е имала никакви бизнес или частни отношения с "Руднап", нито каквато и да е връзка с обществените поръчки и процедурата, които EVN, като частна компания, извършва самостоятелно и за свои нужди.

„СДСМ съзнателно разпространява неистини и изфабрикувани конструкции за предполагаемото ми участие в бизнес сделки, без да предлага нито един факт, който да подкрепя подобни твърдения. Това не е спор, а опит за политическа дискредитация. Няма да позволя неистини да бъдат хвърляни в обществото чрез партийни пресконференции и след това да се очаква те да останат без отговор. Политическата борба не е и не може да бъде алиби за клевета, манипулиране на обществото и уронване на личната и професионална репутация“, казва Божиновска.

Затова, както заявява, тя изисква СДСМ публично да оттегли, според нея, неверните твърдения в рамките на 24 часа и да ѝ се извини за изказването им, предаде "360 степени".

"Коя Саня Божиновска иска извинение – българската или македонската?", - така отговори депутатът и лидер на СДСМ Венко Филипче на изявлението на министъра на енергетиката Саня Божиновска, което представлява класическа форма на омраза, ксенофобия и расизъм. С други думи - убеждение, отношение или практика, при която хора се разглеждат като по-нисши, по-висши или се третират неблагоприятно заради тяхната раса, цвят на кожата, етнически или национален произход, какъвто в този случай е българският. ОЩЕ: "Ние сме политици, не експерти по човешки права": Мицкоски пита от САЩ защо да вписва българите в конституцията (ВИДЕО)

Лицемерието

От друга страна, макар и Филипче да говори за "Сръбски свят" и за Иван Стоилкович, той не се чуди като сръбски министър или като македонски се обръща към него. Подобно е отношението и към министрите от албански произход в югозападната ни съседка.

Всичко това показва, че подкрепата за българската общност от страна на СДСМ е само формална и че отричането на българите е константа, независимо кой е в управлението.

Не бива да забравяме, че по време на управлението на СДСМ беше подписан договора с България през 2017 г., но след приемане на страната в НАТО се засили езикът на омразата към страната ни и договорът беше многократно нарушаван.

По време на управление на СДСМ от Северна Македония се съгласиха на френското предложение и вписването на българите в македонската конституция през 2022 г., което залегна в европейската преговорна рамка като условие за започване на преговорите, но до края на своето управление от партията не предприеха стъпки за вписването на българите. ОЩЕ: Марта Кос уби македонските опорки: Никоя държава никога не е получавала гаранция за влизане в ЕС