Доказан специалист назова открито големия проблем на ЦСКА, по който не изглежда да се работи

ЦСКА разполага с финансов ресурс, нов стадион, сериозна инфраструктура и футболисти, които според Лъчезар Танев са напълно способни да бъдат основата на силен отбор. Въпреки това "армейците" продължават да търсят правилната формула за развитието на първия състав. Според доказания футболен агент и бивш играч на ЦСКА големият проблем на клуба не е треньорският пост, а липсата на човек, който да изгради цялостната спортно-техническа концепция.

ЦСКА няма "архитект", който да изгради цялостна концепция на клуба

Танев подчерта, че не вижда сериозен проблем в качеството на футболистите и даде висока оценка на инвестициите, които собственикът прави в клуба. Според него обаче наличието на бюджет и добри играчи не е достатъчно, ако няма човек, който да знае какъв трябва да бъде отборът и как да бъде изграден.

"Ще се опитам да бъда ясен, защото много спекулации се въртят. Първо, ЦСКА има, нека да кажа, не лоши играчи, доста добри играчи. По-скоро трябваше да почна със собственика и неговите възможности. Новият стадион и всичко, което се прави, за да може първият отбор и юношеските формации да се развиват. Това е повече от прекрасно", заяви Танев пред "Дарик радио".

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"Най-големият проблем в ЦСКА не е треньорският пост, с цялото ми уважение към хората, които работят там. Липсва футболният човек, който да направи концепция за развитието на първия отбор. Имаш цели, те са ясни, имаш бюджета. Някой трябва да изгради сериозна концепция. Някой, който има контакти с клубовете по света, някой, който познава агентите по света", категоричен бе той.

По думите му този човек трябва да има международен авторитет и достатъчно експертиза, за да изгради цялата спортна структура – от избора на треньор до скаутския отдел и профила на футболистите, към които клубът да се насочва.

"Този човек заедно с изпълнителния директор, двамата трябва да изберат треньора. Трябва да намерят човек, който да има силата, репутацията и знанията в европейски и световен мащаб относно клубове, играчи и агенти. Да знае как да направи концепция за развитието на първия отбор, с какви методи, как да се намери подходящият треньор", обясни Танев.

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