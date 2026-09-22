Йомов с емоционално послание към "червена" България след завръщането си в ЦСКА (ВИДЕО)

Георги Йомов отправи емоционално послание към феновете на ЦСКА след дългоочакваното си завръщане на футболния терен. Крилото отново облече екипа на "червените" след четиригодишно отсъствие, като се появи в игра за втория отбор при победата с 3:1 над Добруджа в Добрич. Йомов влезе като резерва в 57-ата минута.

Йомов се завърна в игра за дубъла на ЦСКА

След края на срещата футболистът специално благодари на привържениците за подкрепата, която е получил както по време на двубоя, така и след последния съдийски сигнал. За Йомов моментът бе особено емоционален след периода, в който бе извън футбола заради четиригодишната санкция.

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"Искам да благодаря на всички, които дойдоха да ни подкрепят вчера на мача с Добруджа. Както и лично за подкрепата към мен, за скандиранията след мача. Изключително съм благодарен. Чувството да се завърнеш след четири години е наистина уникално. С червената фланелка отново на терена. Не може да се опише с думи", заяви Йомов.

Наказанието на футболиста изтече на 25 август 2026 г., а последният му официален мач преди санкцията бе през август 2022 г. Йомов поддържаше форма с ЦСКА през последните месеци, а завръщането му в Добрич бе първата му официална поява след четиригодишната пауза.

"Оттук нататък само напред и нагоре. Пожелавам си да съм здрав и само успехи с ЦСКА. Само ЦСКА", завърши футболистът.

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