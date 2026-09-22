София събира феновете на Никола Цолов: Голям екран ще излъчва битката за титлата във Формула 2

Столична община организира специално излъчване на голям екран на състезанията на българския пилот Никола Цолов във Формула 2. Феновете на Българския лъв ще могат да гледат заедно неговите стартове от кръга в Баку, който може да се окаже изключително важен в битката за титлата.

Екранът ще се намира при паметника на Васил Левски в столицата

Екранът ще бъде разположен на площадното пространство при паметника на Васил Левски, до улица "Московска". Входът за събитието ще бъде свободен, като Столична община кани привържениците да подкрепят българския състезател заедно. Първото състезание ще бъде излъчено на 25 септември (петък) от 12:15 часа, а второто е насрочено за 26 септември (събота) от 9:00 часа.

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Цолов пристига в Баку като лидер в генералното класиране във Формула 2. Българинът има седем точки аванс пред преследвача си и ще продължи битката за титлата в шампионата. Кръгът в Баку ще бъде по-различен от останалите през сезона, тъй като програмата е разширена с допълнителни сесии и включва още едно състезание.

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