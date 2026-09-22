Кучетата имат почти човешки самоконтрол: Мозъците им го доказват

Когато куче чуе "не" и се въздържи да вземе храна или предмет, който привлича вниманието му, това може да е нещо повече от автоматична реакция. Ново изследване показва, че при кучетата се наблюдава модел на мозъчна активност, сходен с този при хората, когато упражняват самоконтрол. Проучването е проведено от изследователи от Катедрата по етология на университета ELTE и Изследователския център по природни науки HUN-REN в Унгария. Резултатите са публикувани в научното списание "Animal Cognition".

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Способността да спрем дадено действие може да бъде от съществено значение както за оцеляването, така и за ежедневието. Не всички форми на въздържание обаче включват едни и същи психични процеси. Например мишката може инстинктивно да замръзне, когато усети наблизо хищник.

За разлика от това, човек, който се опитва да откаже цигарите, често трябва съзнателно да положи усилия, за да устои на силното изкушение да запали. При хората този целенасочен самоконтрол е свързан с активността на челните дялове на мозъка – области, които играят важна роля при вземането на решения, планирането и контрола върху поведението.

Как протича изследването

Снимка: Envato

Когато учените използват електроенцефалография (ЕЕГ), за да регистрират електрическата активност на мозъка, самоконтролът често се свързва с повишаване на сигнали, известни като тета-вълни в челната област на мозъка. Унгарските изследователи искали да установят дали при кучетата се наблюдава подобен модел на мозъчна активност, когато изпълняват команда, изискваща от тях да се въздържат от определено действие. Те изследвали 14 кучета с помощта на ЕЕГ, докато животните били будни, без да се налагат инвазивни процедури. Методът позволил на учените да измерят мозъчната им активност, без да е необходима операция или упойка.

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Изследователите направили 226 кратки записа, всеки с продължителност около 30 секунди. В част от тях кучетата изпълнявали команда, която изисквала да сдържат поведението си, а в други просто почивали. След това екипът сравнил активността на тета-вълните в двете ситуации. Ако не беше установена разлика, оставаше възможността кучетата просто да изпълняват командата автоматично. Учените обаче установили по-силна тета-активност, когато животните се въздържали от действие.

Тази активност наподобявала мозъчния сигнал, свързан със самоконтрола при хората, както по честота, така и по местоположение. Резултатите предполагат, че кучетата може да използват по-целенасочен мозъчен процес, когато устояват на изкушение. Това обаче не доказва, че животните изпитват самоконтрол по абсолютно същия начин като хората.

Помощ при проучване на здравето

Снимка: Envato

Изследването може да помогне и за проучването на здравословни състояния, които засягат както кучетата, така и хората. Кучетата живеят в близък контакт с хората и са изложени на много от същите социални фактори и фактори на околната среда. Те обаче се развиват и остаряват по-бързо, което позволява на учените да проследяват свързаните с развитието и възрастта промени за по-кратък период.

При хората нарушенията във функционирането на челните дялове на мозъка се свързват със състояния като синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ), както и с нездравословното покачване на телесното тегло. Измерването на сходна мозъчна активност при кучетата може да помогне на изследователите да проучат дали съответните състояния при животните имат общи биологични характеристики с тези при хората.

Проучването показва също, че ЕЕГ може да бъде сравнително достъпен и практичен метод за изследване на психичните процеси при кучетата. Учените все още знаят изненадващо малко за начина, по който функционират челните области на кучешкия мозък. Методът може да даде възможност за нови изследвания върху вниманието, вземането на решения, самоконтрола и вътрешните преживявания на кучетата, предава БГНЕС.

Цялото изследване ще откриете ТУК.