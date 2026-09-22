Полша не остави шанс на Германия и е вторият полуфиналист на ЕвроВолей 2026

Отборът на Полша се превърна във втория полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Победителят в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста не остави почти никакви шансове на Германия и я победи категорично с 3:0 (25:23, 25:17, 25:17) пред 7174 зрители в "Арена 8888 София".

Полша продължава похода си към европейския връх

Поляците имаха нужда от по-оспорван първи гейм, в който Германия успя да поддържа интригата до самия край. Полша обаче показа класата си в решаващите разигравания и затвори частта с 25:23.

В следващите два гейма разликата в класите вече бе много по-видима. Полша контролираше играта, натрупваше преднина и не позволи на германците да се върнат в мача. Вторият гейм приключи при 25:17, а със същия резултат завърши и третият, с което фаворитът сложи точка на двубоя.

Така Полша продължава към полуфиналите в Милано, където в петък ще се изправи срещу победителя от четвъртфинала между Белгия и Словения. Тимът на Никола Гърбич остава сред основните претенденти за европейската титла.

По-рано през деня Франция също си осигури място сред най-добрите четири след победа с 3:0 над Румъния в София.