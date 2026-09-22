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"Гордея се, че съм българин": Мони Николов със силни думи след болезнения край на ЕвроВолей 2026

22 септември 2026, 21:49 часа 608 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/volleyBUL.official
"Гордея се, че съм българин": Мони Николов със силни думи след болезнения край на ЕвроВолей 2026

Волейболният национал Симеон Николов отправи емоционално послание след края на участието на България на Европейското първенство по волейбол. Разпределителят на "лъвовете" използва профила си в Instagram, за да сподели гордостта си от представянето на отбора и да благодари за огромната подкрепа, която националите получиха по време на шампионата.

 Мони Николов: Гордея се, че се боря за България

Николов постави акцент не само върху труда на отбора, но и върху връзката между волейболистите и българските привърженици. Националът подчерта, че за него е специално да играе за страната си и да усеща, че зад тима стоят хиляди българи.

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Симеон Николов

"Гордея се, че съм българин. Гордея се, че се боря за България. Гордея се от труда, който положихме с момчетата, заедно.

Гордея се, че има други българи, на които им пука толкова, колкото на нас. Гордея се от любовта, която усетих през това Европейско.

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България ще бъде там, където ѝ е мястото", написа Симеон Николов.

България приключи участието си на Европейското първенство след загуба от Германия на осминафиналите. След това пък Бундестимът загуби от Полша.

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Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол Симеон Николов
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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