Лукашенко поля със студен душ Тръмп в опита му да си осигури икономическа победа (ВИДЕО)

"Правителствата (на Запад) са наясно, че ние успяхме да се преориентираме на Изток. Преговорите с американците са доказателство с това. Мнозина крещят: Ах, калиев тор, ах, калиев тор. Дори да искахме да почнем веднага да доставяме на други пазари, на западни пазари, нямаме такива количества – всичко е договорено". Така беларуският диктатор Александър Лукашенко поля със студен душ американския си колега Доналд Тръмп, който патетично обяви, че едва ли не САЩ са сменили Канада с Беларус като доставчик на калиеви торове – на по-ниска цена и това били "много добри новини за нашите фермери и животновъди" – ОЩЕ: Тръмп обяви: Ще сменим Канада с Беларус за доставката на торове

Lukashenko:



Even if we wanted to supply potash to Western markets today, we simply don’t have the volumes.



Everything is already contracted. pic.twitter.com/IEdGCtb2Wf — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

За Тръмп въпросът с торовете е много важен, защото именно заради подпалената от него война с Иран на 28 февруари, 2026 година, Ормузкият проток продължава да е ефективно затворен и сега. А оттам минават както суровини, така и готова продукция що се отнася до торове – не само огромна част от световната търговия с петрол. Съответно, ограничението на пролива вдига цените, а това натоварва именно фермерите в САЩ, които са основни гласоподаватели в „политическата кошница“ на Тръмп. А ноември месец идва – изборите за Конгреса, като очакванията са, че републиканците ще ги загубят, което ще усложни много политическия живот на Тръмп в оставащите му 2 години от последния му мандат като президент на САЩ – ОЩЕ: 6 седмици преди изборите в САЩ: Одобрението към Тръмп на рекордно ниско ниво, расте и недоверието в партията му