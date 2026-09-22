Кабинетът "Радев":

Лукашенко поля със студен душ Тръмп в опита му да си осигури икономическа победа (ВИДЕО)

22 септември 2026, 10:03 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.by
Лукашенко поля със студен душ Тръмп в опита му да си осигури икономическа победа (ВИДЕО)

"Правителствата (на Запад) са наясно, че ние успяхме да се преориентираме на Изток. Преговорите с американците са доказателство с това. Мнозина крещят: Ах, калиев тор, ах, калиев тор. Дори да искахме да почнем веднага да доставяме на други пазари, на западни пазари, нямаме такива количества – всичко е договорено". Така беларуският диктатор Александър Лукашенко поля със студен душ американския си колега Доналд Тръмп, който патетично обяви, че едва ли не САЩ са сменили Канада с Беларус като доставчик на калиеви торове – на по-ниска цена и това били "много добри новини за нашите фермери и животновъди" – ОЩЕ: Тръмп обяви: Ще сменим Канада с Беларус за доставката на торове

За Тръмп въпросът с торовете е много важен, защото именно заради подпалената от него война с Иран на 28 февруари, 2026 година, Ормузкият проток продължава да е ефективно затворен и сега. А оттам минават както суровини, така и готова продукция що се отнася до торове – не само огромна част от световната търговия с петрол. Съответно, ограничението на пролива вдига цените, а това натоварва именно фермерите в САЩ, които са основни гласоподаватели в „политическата кошница“ на Тръмп. А ноември месец идва – изборите за Конгреса, като очакванията са, че републиканците ще ги загубят, което ще усложни много политическия живот на Тръмп в оставащите му 2 години от последния му мандат като президент на САЩ – ОЩЕ: 6 седмици преди изборите в САЩ: Одобрението към Тръмп на рекордно ниско ниво, расте и недоверието в партията му

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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