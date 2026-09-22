Левски си спести най-скъпата инвестиция в селекцията - и това вече му играе лоша шега

Левски направи силно впечатление с представянето си в Европа, но според футболния мениджър Лъчезар Танев на "сините% им липсва един детайл, който в големите мачове може да се окаже решаващ. По думите му столичният гранд е спестил именно от позицията, на която качеството струва най-скъпо - централния нападател. А загубата с 0:1 от РБ Залцбург в Лига Европа показа точно този проблем.

На Левски му липсва класен централен нападател

"ЦСКА и Левски хвърлиха най-малко пари за селекция", започна Танев в интервю за "Дарик радио". Според него обаче Левски е разполагал с добра основа и е направил няколко точни добавки, които са вдигнали класата на отбора. Големият пропуск според него е в атаката и конкретно липсата на достатъчно класен централен нападател.

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Танев даде показателен пример именно с двубоя срещу Залцбург. Австрийците спечелиха с 1:0 след гол на Харис Табакович в 39-ата минута, а Левски така и не намери отговор, въпреки че в отделни периоди игра равностойно на съперника.

"Липсата на добър централен нападател при Левски. Мачът със Залцбург, ако Табакович беше от другата страна с фланелката на Левски, според мен Левски щяха да бият. В защита, в изнасянето, във владението, във възможностите, които имат фланговите играчи на Левски, не отстъпват на Залцбург. Липсва в последните 30 метра", заяви Танев.

"Най-скъпи са последните 30 метра и най-важни. Никой треньор не учи един качествен нападател как да шутира, как да подаде, как да дриблира", добави той. "Левски се превръща в европейски отбор. Смятам, че тепърва ще се видят по-добри неща", каза още Танев.

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