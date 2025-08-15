КЗК образува открито производство срещу НЕК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу "Националната електрическа компания" (НЕК) по жалба на фирма. Решението на КЗК е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от "Респромкомплект" АД срещу решението за абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на НЕК. Тя е внесена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КЗК образува и открито производство срещу АЕЦ "Козлодуй" по жалба на "Петрол" АД срещу решението за доставка на горива чрез карти за безналично плащане в системата на бензиностанции "Лукойл" на територията на страната. Жалбата е по реда на ЗОП.

КЗК образува открито производство срещу Община Свищов по жалба на "Свищов 2024" ДЗЗД срещу решението за реконструкция на пътя Градище - Овча могила - Драгомирово. Жалбата е по ЗОП.

