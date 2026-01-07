Индия отбеляза впечатляващ икономически растеж през 2025 г.

Индийското правителство очаква икономически растеж от 7,4 на сто през фискалната 2025 г., приключваща на 31 март 2026 г. По този начин Индия ще запазвайки статута си на най-бързо развиващата се голяма икономика в света на фона на търговското напрежение между Делхи и Вашингтон, съобщи Блумбърг. Оценките за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) са публикувани днес от Министерството на статистиката и изпълнението на програмите.

При прогнозирания темп обемът на икономическата продукция би се увеличил до около 357,14 трилиона рупии (4 трилиона долара) в номинално изражение, посочва индийското ведомство.

Икономиката на Индия показа устойчивост въпреки трудната година, белязана от конфликт със съседен Пакистан и глобалното търговско напрежение. Към момента Индия остава една от малкото големи икономики без търговско споразумение със САЩ.

Въпреки нарастващата глобална несигурност, Индия продължи да се представя добре“, заяви Сакши Гупта, икономист в най-голямата частна индийска банка HDFC Bank.

Индия все пак няма да надмине Япония

Въпреки това, темпът на растеж няма да е достатъчен, за да може Индия да надмине по размер на икономиката Япония - постижение, което правителството на премиера Нарендра Моди многократно е заявявало, че вече е постигнало. Правителството на Япония прогнозира номинален БВП от около 669,2 трилиона йени (4,3 трилиона долара) за същия период.

Индия също планира да преразгледа методологията за изчисляване на БВП, вероятно през февруари - ход, който може съществено да промени оценките за растежа на икономиката на страната.