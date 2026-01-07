Заплахата Меркосур: Фермерите искат защитени цени, кооперативи и край на лобитата

Българските фермери трябва да се защитят, заедно с европейските си колеги, защото геополитическите решения в ЕС може да представляват сериозно продизвикателство пред тях.

Това обясни Симеон Караколев, съпредседател на Националната козевъдна и овцевъдна асоциация НОКА.

Според него кооперирането е единственият възможен устойчив механизъм в тази посока.

Меркосур и заплахата за европейските фермери

"Исканията на гръцките фермери са абсолютно справедливи! Най-основното им искане е отблокиране на субсидиите, те имат спрени субсидии. Те не са си получавали плащанията за 2024 г.", заяви Караколев.

"Меркосур ще има. Въпрос на време е. Това са геополитически преговори, които имат много по-сложен замисъл и механизъм. Затова пък гърците дават алтернатива – ако подпишете това споразумение, тогава дайте защитни цени", допълни той и подкрепи колегите си в южната ни съседка.

По думите му това е добър вариант и призова за защитни цени и на българската продукция.

Той отправи критики към ЕС, тъй като според него европейското законодателство следва да се синхронизира с новата реалност, но звучат само "брюкселски пожелания".

"Трябва първо да мислим за нашето производство и за европейското. Не чувам все още рационален отговор. Чуваме политически изказвания – дрън-дрън. Това дразни европейските фермери. Трябва ясно да се каже какво цели ЕС с неговите политики", заяви Караколев, цитиран от БНР.

Кооперирането като единствен шанс

Симеон Караколев описа кооперативите като ясна цел за българското земеделие за настоящата година.

"Кооперирането е единственият възможен устойчив механизъм за българското селско стопанство", котегоричен беше той.

И добави, че в Министерството на земеделието има лобита, които по всякакъв начин се опитват да спъват стимулите, които се дават на кооперативите.

"Това са лобисти, индивидуалисти, които от години са свикнали да прибират каймака и съответно това сега им пречи. Сигурен съм, че нашето земеделие ще се отърси от подобни фактори и субекти и кооперирането ще даде силен тласък на голяма част от малките и средните стопанства", заяви той.

Казусът Меркосур

Споразумението с Меркосур е опит да се създаде интегриран пазар от 780 милиона потребители, което ще даде тласък на затруднения производствен сектор на ЕС и ще улесни достъпа на Европа до огромната селскостопанска индустрия на Меркосур в Латинска Америка.

Източник: Getty Images

Споразумението ще помогне и на двата региона да се диверсифицират от САЩ, след като президентът Доналд Тръмп наложи мита в световен мащаб.

Тази седмица в Брюксел има трескава активност по отношение на Меркосур. Свикана е специална кризисна среща на министрите на земеделието на ЕС за днес, 7 януари. В нея ще вземе участие и министърът на земеделието Георги Тахов, съобщиха от аграрното министерство.

За земеделските производители в Европа това е "последен шанс за изменение" на споразумението за свободна търговия.

Разговорите най-вероятно вероятно ще се съсредоточат върху осигуряването на допълнителни гаранции за защита на европейските фермери от вноса на селскостопански продукти от Южна Америка. Без тези допълнителни предпазни мерки необходимото квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС може да се провали. Франция, Полша и Унгария са категорично против споразумението. Италия държи баланса на силите.

Медийни публикации сочат, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен възнамерява да подпише споразумението от името на ЕС в Парагвай на 12 януари. Говорител на ЕК не потвърди конкретната дата, но заяви, че Комисията е уверена в скорошното подписване на споразумението за свободна търговия.

Протестите на фермерите в Брюксел през декември и тези от началото на годината целят да подтикнат ЕК и държавите-членки да предприемат допълнителни мерки за защита на европейските фермери от евтиния внос на селскостопански продукти от страните от Меркосур - Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай.