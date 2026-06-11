КЗП: Случаите на изкуствен ръст на цените са се увеличили (ВИДЕО)

"Намаляват случаите на нарушения, свързани с двойното обозначаване и се увеличават случаите на нарушения на повишаване на цените, които не са икономически обосновани, но за всяко едно нарушение се предпиемат конкретни мерки", каза председателят на Комисията за защита на потребителите КЗП Александър Колячев пред медиите в парламента след приетия Закона за защита на потребителите, с коитос е уеличават правомощията на комисията и се въвеждат така наречените справедиви цени.

Защо е важен санкционният режим?

От думите му стана ясно, че КЗП има достатъчно санкционни правомощия и ще продължат да спазват своите изисквания по закона.

"Санкционният режим е много важен. Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите, доколкото те трябва да съобразят поведението си със законодателство", смята още Колячев.

Последните промени в законодателството

Той коментира и приетия на второ четене законопроект за промени в Закона за защита на потребителите, с които справедлива цена, по-високи глоби за нарушения и повече правомощия на КЗП.

"Законът, който току-що приехме, е продължение на досега действащия Закона за въвеждане на еврото. Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срокът за въвеждане на еврото. Също така в новия закон се добавят функции на КЗП, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребителите за информация, която се публикува на нашия сайт и ще улесни работата на регулатора", каза Колячев. ОЩЕ: КЗП: Няма скок на цените, но има леко изкривяване след въвеждане на еврото