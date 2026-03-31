КЗП: Няма скок на цените, но има леко изкривяване след въвеждане на еврото

"От момента на въвеждането на еврото към момента не се вижда сериозно повишение на цените. Където сме установили такова повишение на цените, на момента сме се намесили на пазара и сме се намесили веднага. От началото на въвеждането на еврото са извършени над 8000 проверки, 825 акта са съставени и над 1 милион евро са връчените глоби. Ние не наблюдаваме поскъпване на основните хранителни стоки". Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев пред БНТ.

Къде е изкривяването?

Той допълни, че най-вероятно има увеличение в сферата на ресторантьорските услуги, както и в сферата на туризма, и в сферата на транспорта. "Мога да ви гарантирам, че преходът от въвеждането на еврото не доведе до скок на цените на храните", увери Колячев.

Той отбеляза за динамиката на цените на основни хранителни стоки, което е най-важно за потребителите - тези цени се запазват. "Кажете ми кое е поскъпнало? Като абсолютна стойност цената на месото намалява, но има леко изкривяване в цената на рибата, маслото, кашкавала, сиренето. Мога да ви кажа, че сигналите доста са намалели в КЗП след въвеждане на еврото", коментира Колячев.

Александър Колячев заяви, че КЗП планира за Великден масово присъствие по пазарите с цел потребителите да не бъдат излъгани. Тиквичките, краставиците и зелените салати ще бъдат обект на проверка от страна на комисията.

"Моля търговците да бъдат изрядни, защото ние не искаме да налагаме глоби", призова председателят на КЗП.

