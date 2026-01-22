Множество сигнали за поскъпване на лекарствата, КЗП проверява

Много сигнали за повишение на цени на медикаменти са постъпили в Комисията за защита на потребителите (КЗП) и от тази седмица е започнала съвместни проверки с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това каза пред журналисти Цветислава Лакова, член на КЗП преди проверка в аптека в София.

Конкретната проверка е по сигнал на възрастен човек, който твърди, че лекарство за високо кръвно налягане е поскъпнало с една трета от 1 януари.

"Започвахме проверка първо през портала за мониторинг на цените на КЗП „Колко струва“. Там за момента сме направили 84 проверки и сме установили малко повишение на цените - с 2-3 стотинки, но тъй като имаме доста жалби за физически аптеки, стартирахме съвместни тематични проверки с БАБХ", каза Лакова. Проверяват се двойното обозначаване на цените, правилното превалутиране и повишението на стойността на лекарствени продукти за клиентите.

Лакова посочи, че има сигнали в КЗП и БАБХ за нарушения при хранителни добавки и бебешки и детски храни.

По думите ѝ към момента няма издаден нито един наказателен акт на аптека, защото текат административни проверки, като търговците има 5 работни дни да предоставят на контролните органи изисканите документи. Тя добави, че ако се установи проблем по веригата на доставката, КЗП сигнализира Националната агенция за приходите (НАП).

"Обоснованото поскъпване е свързано с повишаване на доставна цена, на наем, на работни заплати, на електричество", припомни Лакова.

Тя добави, че засега КЗП е установила най-драстично увеличение на цените при паркингите и гаражите, като при някои поскъпването достига до 100%.