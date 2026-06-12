Морето в Гърция поскъпнало ударно: Половината гърци нямат пари за почивка

Това лято почивката в Гърция е доста по-скъпа в сравнение с други средиземноморски страни, а половината гърци няма да могат да си позволят ваканция. Това гласи проучване на няколко туристически асоциации.

Проучването е направено при сравняване на цените и стойността на общия пакет услуги за туристите. Средната цена за почивка на един турист в Гърция е 168 евро на ден. В тази сума се включва нощувка, храна, посещение на музеи, но не и пътни разходи.

Италия, Испания и Португалия са по-евтини

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Гръцките издания публикуват данните от проучването под заглавие "В Гърция цените са вече като в Люксембург". Според експерти южната ни съседка е втора в Европа по най-ниски заплати, но цените за почивка са за възможностите и стандартите на други, по-богати европейски страни.

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Така например, ако семейство избере да почива в Испания, вместо в Гърция, спестява по 406 евро на седмица, сочат данни на проучването.

При сравняване на цените на услугите на туристическия пазар, една лятна почивка излиза по-евтино в Италия, Испания и Португалия, отколкото в Гърция. Дори почивка в Турция излиза 144 евро на ден, докато в Гърция сумата е 168 евро за същото ниво на услуги.

На туристическото изложение в Берлин германските туристически агенции посочиха, че Гърция вече е сред най-скъпите дестинации и за германците.

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На този фон данни на гръцкия институт за изследване на потребителите гласят, че всеки втори грък това лято няма да почива, защото няма средства.