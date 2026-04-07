МВФ ще понижи прогнозата си за световния икономически растеж

Войната в Близкия изток ще доведе до по-висока инфлация и по-бавен глобален растеж. Това прогнозира ръководителят на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в интервю за агенция "Ройтерс". "Дори ако конфликтът бъде бързо решен, МВФ се готви да понижи прогнозата си за икономически растеж", каза Георгиева. Тя говори в навечерието на планираното за следващата седмица публикуване на новата прогноза на фонда за световната икономика.

Преди войната МВФ очакваше повишение на прогнозата

Ако не беше войната, МВФ очакваше леко повишение на прогнозата си за световния икономически растеж - 3,3 % през 2026 г. и 3,2 % през 2027 г., каза Георгиева.

Дори скорошното прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване би довело до "относително малка" корекция надолу на прогнозата за икономически растеж и корекция нагоре на прогнозата за инфлацията, добави тя.

"Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа би бил по-голям", каза още управляващата директорка на МВФ.

Георгиева отбеляза, че Международният валутен фонд е получил искания за финансова помощ от някои страни, без да ги назовава. По думите ѝ МВФ може да увеличи обема на някои съществуващи програми за кредитиране, за да отговори на нуждите на тези държави.

