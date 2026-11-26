Юрий Грехов, заместник-главнокомандващият на Руските въздушно-космически сили (ВКС) с отговорност за въоръжението им, е арестуван в Москва. Преди да поеме въпросите с въоръжението на руските ВКС, той е отговарял за противовъздушната отбрана (ПВО). Не е ясно обаче по какво обвинение е арестуван - руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщава, че в документите за случая се вижда само, че искането за арест е предявено от Главното военно разследващо управление на Следствения комитет на Руската федерация.

Юрий Грехов е генерал-полковник и заместник-главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили по въоръжението от 2021 година. От 2018 година до 2021 година, той командваше войските за противовъздушна и противоракетна отбрана (ПВО/РО) на Руската федерация. През 2022 година Европейският съюз добави Грехов към списъка си със санкциите си.

Colonel General Yuri Grekhov, deputy commander of Russia's Aerospace Forces responsible for armaments since 2021, has reportedly been arrested in Moscow on corruption charges. Kommersant reports that a military court ordered his detention on Wednesday. Grekhov previously held senior positions in Russia's air and missile defense forces and was sanctioned by the EU over his involvement in strikes on Ukrainian civilian infrastructure. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2026

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Арест точно когато руската петролна индустрия потъва

И точно на фона на ареста, точно на фона на изричното искане на руския диктатор Владимир Путин да се подсилва ПВО, пазеща руския петрол сектор, американската информационна агенция Bloomberg публикува нови данни за руския петролен сектор. Според тях, преработката на петрол в Русия т.е. производството на горива и на петролни продукти, е на най-ниското си ниво от над 20 години насам! Говорим за периода от края на октомври до 23 ноември, 2026 година, когато бяха ударени с далекобойни дронове двуцифрено число руски рафинерии.

До 23 ноември руските рафинерии са намалили преработката на суров петрол до 2,6-2,7 милиона барела на ден - приблизително половината от нивото от 30 октомври и най-ниското ниво от повече от две десетилетия. Оценката на аналитичната фирма Rystad Energy. Според Виктор Курилов, старши анализатор в компанията, това вече е под най-ниските нива, регистрирани по време на предишни вълни от украински атаки срещу обекти на руската петролна промишленост през тази година. Украинският генщаб посочва, че от края на октомври досега са атакувани и ударени вече 18 руски рафинерии. А оценката на Rystad Enerdy не включва украинските въздушни удари по Куйбишевската и Сизранската рафинерия от 25 ноември - Още: Bloomberg: Украинските дронове спряха над 50% от производството на горива в Русия

Всъщност, излезе още по-унизителна информация за Русия - Славянската рафинерия пак е атакувана в момент, в който е течал ремонт на щети от предишната украинска въздушна атака. ASTRA геолокализира видеокадри, показващи удара и така го потвърди. Специализираното издание Neftegaz.ru, позовавайки се на собственика на рафинерията, съобщава, че атаката е довела до значителни щети на инсталацията за атмосферна дестилация, унищожила е съоръжения за съхранение на тежки петролни продукти, повредила е тръбопровода за тежки петролни продукти и бензинови фракции, както и е пробила резервоари за съхранение на петрол и свързани тръбопроводи. В рафинерията са избухнали пожари и е възникнал разлив на петрол. Neftegaz.ru казва и, че рафинерията не работи от септември, 2025 година насам, когато след въздушна атака тогава 5 дни е гасен пожар. Изданието подчертава, че новото нападение на 26 ноември е усложнило ситуацията.

Overnight footage shows an enemy mobile fire team failing to intercept an FP-1 drone before it hits a facility in Slavyansk-on-Kuban. https://t.co/9t5N8zBAzT — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 26, 2026