tbi bank е победител в независимата класация „Най-високо оценените работодатели в България 2026“, публикувана ежегодно от кариерната платформа wherewework. Класацията е изготвена на база 30,000 отзива от настоящи и бивши служители. За четвърта поредна година банката заема и първа позиция в категория „Банково дело“.

Общата оценка на всеки работодател формира 70% от крайния резултат, а останалите проценти се допълват от различни критерии като възможности за кариерно развитие, възнаграждение, баланс между работа и личен живот, фирмени ценности и др.

Най-голяма тежест за първото място на tbi bank имат високите положителни оценки на настоящите ѝ служители. В отзивите си в платформата те споделят, че ценят открития диалог и възможността не само да предлагат идеи, но и да участват активно в развитието на продуктите на банката.

„Да бъдем признати за най-предпочитания работодател е голяма чест, но фактът, че именно нашите хора ни поставиха на първо място, го прави още по-специално. Вярваме, че тази оценка отразява културата, която изграждаме заедно. В tbi bank никога не сме се стремили да бъдем „типично“ работно място. Насърчаваме хората си да изказват идеите си на глас, да оспорват утвърдените модели, да поемат отговорност и да действат, за да създават по-добри решения за нашите клиенти. Това признание ни показва, че сме на прав път, и ни мотивира да продължим да слушаме хората си, да растем и да вдигаме летвата още по-високо“, казва Нидхи Кумар, ръководител „Хора и култура“ за България в tbi bank.