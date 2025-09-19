Войната в Украйна:

Надценка до 70%: КНСБ с нови данни за цените и търговията на дребно

19 септември 2025, 13:50 часа 169 прочитания 0 коментара
Установява се "типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) във връзка с наблюдението на цените на храните от малката потребителска кошница за август 2025 г. От синдиката отчитат, че продължава да има сериозна  разлика между цената на дребно и тази на едро на част от хранителните стоки.

При множество продукти като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, картофи, ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, отчитат от КНСБ. Съществени различия по райони на редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната, сочат още данните.

Малките магазини с по-ниски цени

Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги, установяват още от КНСБ. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това разминаване следва да бъде изследвано по-дълбочинно. Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати, каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 по-скъпи в търговските вериги отколкото в малките магазини. Оризът обаче е по-евтин в големите магазини.

Стоките от малката потребителска кошница са поскъпнали с малко под половин процент за един месец, показват данните от месечното наблюдение на КНСБ за август.

Синдикатът наблюдава изменението в цените на 20 основни храни и на бензина във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари догодина и подписания в тази връзка меморандум за сътрудничество с правителството.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
КНСБ Хранителни стоки Пламен Димитров потребителска кошница цени на храните
