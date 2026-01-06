Наемите вече тръгнаха нагоре, ръстът при имотите ще продължи

На пазара на имоти у нас вече има сигнали за ръст на наемите от началото на годината. За първата година в еврозоната за България експертите прогнозират плавно поскъпване на имотите.

"Най-търсени за наемане са малките апартаменти - двустайни и тристайни. При големите жилища квадратен метър излиза по-евтино. Разлика в цената има не само заради квартала, но и заради обзавеждането. Средно наемът е 10 евро на квадрат", заяви брокерът на недвижими имоти Красимир Попов пред bg on air.

Специалистите очакват северните части на столицата да стават все по-примамливи за инвестиции и разширение и общината да подобри инфраструктурата, тъй като на юг всичко е застроено.

Очакванията

"По-често се подписва договор за наем с определена стойност, често пъти не се индексира увеличение и остава такъв. Друга практика е да се индексира всяка година", уточни Попов.

Според него наемите в София са сравнително ниски на фона на тези в други столици.

В бранша очакват през първите 2-3 месеца от 2026 г. да има по-малко сделки, докато купувачи и продавачи се ориентират.

"Продавачите очакват повишение, за да не се минат. Купувачите, за да не се минат, очакват да има спад в цените. Има ослушване на участниците на пазара. Като очаквания цените ще продължат нагоре със здравословен ръст. Купувачите ще имат време да обмислят покупката, недобре направените апартаменти няма да бъдат лесно продавани. Хубаво ценообразуваните ще бъдат по-лесни", коментира Красимир Попов.

Кой купува

Анализът на пазара показва, че у нас все по-често лица под 30 години купуват първото си жилище.

"Малко по-трудно им е, защото трябва да доказват доходи и добри заплати, все повече искаме да живеем в по-хубави жилища и пространства. Хората не гледат в бъдеще, а взимат това, което им е необходимо. Ако си под 30 години, по-добре да си купиш двустаен, а когато станат семейство - приходите ще са повече, ще се вземе по-голямо жилище, а първото ще дава под наем или се ползва за рефинансиране", обясни експертът.

По отношение на инвестициите в чужбина най-често българите инвестират в имоти в Гърция. Основната цел е отдаване под наем.

На българския пазар навлизат и инвеститори от чужбина.

"Още преди приемането на еврото има цели сгради, които се изкупуват от инвестиционни компании от чужбина - датски, швейцарски. Те купуват на едно и инвестициите им са предпоставка за още по-голям вакуум откъм имоти с голямо търсене и малко предлагане", подчерта Попов.

"Те ги пускат под наем - сградата я купува пенсионен фонд от Швейцария, и с парите от наема изплаща пенсиите на швейцарските пенсионери", разясни схемата брокерът.