Нов спад на потребителското доверие в Германия

Потребителското доверие в Германия продължава да спада през септември, тъй като нарастващите опасения от загуба на работни места са повлияли на решенията за покупки и са помрачили надеждите за стабилно икономическо възстановяване. Това сочи публикувано днес ключово проучване, цитирано от ДПА и БТА.

Предварителният индекс на потребителското доверие, измерван от компанията за социологически проучвания GfK, се понижава до минус 23,6 пункта за септември спрямо минус 21,7 пунка за август. Очакваше се показателят да отстъпи по-слабо - до минус 22 пункта. Toва е трети пореден месечен спад.

Потребителските настроения определено са в летен спад, коментира ръководителят на отдела за потребителски климат в Нюрнбергския институт за пазарни решения Ролф Бюркъл.

"Нарастващият страх от загуба на работни места кара много потребители да останат предпазливи при извършването на големи покупки", отбелязва Бюркъл. По думите му това допълнително намалява надеждите за стабилно възстановяване на потребителските настроения преди края на годината.

Наблюдава се рязък спад в очакванията за доходите, докато склонността към спестяване спада само умерено. След като се покачваха пет последователни месеца, перспективите за доходите на потребителите понасят значтелен спад през август, до голяма степен заради страх от загуба на работни места. Съответният индекс потъва с 11,1 пункта до 4,1 пункта - най-ниското ниво от март миналата година.

Продължаващата несигурност около потребителските цени също влияе на нагласите. Геополитическата ситуация и митническата политика на правителството на САЩ пораждат опасения, че цените на енергията биха могли да се повишат отново.

В резултат на това инфлационните очаквания на потребителите се повишават за втори пореден месец през август. В съответствие с по-ниските очаквания за доходите, готовността за покупки също намалява през август. Индексът отстъпва с 0,9 пункта до минус 10,1 пункта - най-слаб резултат от февруари тази година.

Икономическите очаквания се влошават значително за втори пореден месец през август. Индикаторът сочи минус 7,4 пункта - най-ниско равнище от шест месеца. Нарастващата безработица, донякъде нестабилното начало на новото федерално правителство и несигурната митническа политика на САЩ в момента не създават оптимистични нагласи сред потребителите, отбелязват от GfK.

Изследването е направено между 30 юли и 11 август.