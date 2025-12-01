Войната в Украйна:

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

01 декември 2025, 13:26 часа 270 прочитания 0 коментара
Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева претърпя успешна операция на коляното. Интервенцията отново бе извършена от д-р Иван Василев и неговия екип в „Спортсклиник Еуровита“ в София.

Валентина Георгиева се контузи по време на Световното първенство 

Валентина Георгиева претърпя успешна операция на коляното. Интервенцията отново бе извършена от д-р Иван Василев и неговия екип в „Спортсклиник Еуровита“ в София.

Posted by Българска федерация по гимнастика on Monday, December 1, 2025

Георгиева, която се нареди на пето място на прескок на Олимпийските игри в Париж, се контузи в квалификациите на прескок по време на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия.

Д-р Иван Василев е специалист по ортопедия, спортна травматология и артроскопска хирургия. Работи и в частната си клиника в Щутгарт, Германия. През 2010 г. създава „Спортсклиник Еуровита“ в София, която бързо се утвърждава като водещ център за лечение и възстановяване на спортисти в България, както и за внедряване на нови методи за лечение на ортопедични заболявания и спортни травми.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Това е втора операция за възпитаничката на Филип Янев, след травмата, която получи на европейското първенство в Мюнхен през 2022 година.

ОЩЕ: Валентина Георгиева след тежката травма: Господ няма да ми даде раница, която не мога да нося!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
спортна гимнастика Валентина Георгиева
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес