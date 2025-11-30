Отвори ли се кутията на Пандора с бюджета: Синдикати и работодатели на примерна Тристранка

Своеобразен Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по темата за бюджета се проведе в bTV - между КНСБ и Българската стопанска камара (БСК). Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че няма как да се затвори кутията на Пандора, която вече беше отворена с Бюджет 2026. Напрежението във всички социални сектори е изключително високо, предупреди Димитров в предаването „120 минути“ по bTV. Не може да се сведе всеки един до „чантаджия“ и да се създаде конфликт между частния и обществения сектор, добави той.

Откъде да се ореже в бюджета?

Снимка: БГНЕС

Според него трябва да се следва постоянна политика по доходите, която да е до 10%.

Пламен Димитров посочи, че големите числа, които тежат на бюджета, няма как да бъдат намалени рязко. „Трудно може да бъде направен друг бюджет“, смята синдикалистът.

Президентът на КНСБ добави, че в разходната част на бюджета има малка нужда, която трябва да бъде покрита – там, където са предвидени 5% за увеличение на заплатите, да има поне 10% увеличение на заплатите.

Според Димитров капиталовата програма за общините е силно завишена. Около 300-400 млн. евро могат да бъдат спестени само от капиталовата програма, изчисли той.

Пламен Димитров бе категоричен, че ако се налага синдикатите да направят протести, ще го направят.

Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара (БСК) пък директно посочи, че увеличението на осигуровките, данък „дивидент“ и отмяната на СУПТО трябва да отпаднат от бюджета за 2026 г.

Според Митрев има парадокси, които трябва да се избегнат в бюджета за следващата година – едните да не получават страшно много, спрямо други, които получават по-малки заплати. Нещо, с което потвърди новините от миналата седмица, че диалогът между работодатели, синдикати и власт е възстановен.