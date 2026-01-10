Основният купувач на венецуелски петрол по времето на Мадуро е бил Китай: Какво спечели Пекин

По време на управлението на Николас Мадуро Китай се превърна в основен клиент на венецуелската петролна индустрия, като суровият петрол стана основата на взаимно изгодно партньорство - икономическа подкрепа за Каракас и инструмент за регионално влияние за Пекин. След отстраняването на Мадуро от САЩ и отвеждането му в Ню Йорк и изявленията на Доналд Тръмп за поемане на контрол върху петролната инфраструктура на страната, бъдещето на двустранните отношения остава несигурно, пише Франс прес.

Колко петрол е купувал Китай от Венецуела?

Венецуела е изнасяла приблизително 400 000 барела петрол дневно през 2025 година, сочат данни на аналитичната компания Kpler. Това представлява повече от половината от износа на суров петрол на Венецуела. Значителна част от венецуелския петрол, предназначен за Китай, се претоварва от един кораб на друг край бреговете на Малайзия, според изследователи от Колумбийския университет в САЩ - метод, който би могъл да прикрие произхода на суровия петрол, който е обект на американски санкции.

Тези продажби на петрол бяха жизненоважни за правителството на Мадуро. Те му позволяваха да поддържа функционирането на държавния апарат въпреки американския натиск и социалното напрежение във Венецуела.

Как Китай използва венецуелският петрол?

Венецуелският суров петрол съдържа високи нива на сяра и следователно изисква сложен процес на рафиниране. В Китай тази дейност се извършва главно от малки рафинерии (известни като „чайни“), които работят независимо от държавните петролни компании, според изследователи от Колумбийския университет. Тези „чайни“ са основните купувачи на санкциониран петрол, продаван на намалени цени, особено този от Венецуела и Иран, според същия източник.

Венецуелският суров петрол за Китай е и суровина за битум, използван за пътни настилки и покриви.

Какво спечели Пекин от тези покупки?

Китай разчита на диверсифицирано портфолио от доставчици, за да гарантира енергийната си сигурност. Делът на Венецуела в тях е бил едва 4 до 5% от вноса на целия суров петрол в Китай през миналата година.

Много доставки са били използвани за изплащане на значителните инвестиции, направени от Пекин през последните няколко десетилетия в проекти за развитие във Венецуела. Каракас все още дължи приблизително 10 милиарда долара по китайски заеми, от общо около 60 милиарда долара, отпуснати до 2023 г., според Центъра за глобална енергийна политика на Колумбийския университет.

Китай се надява, че Латинска Америка, включително Венецуела, ще се превърне във важна връзка в осъществяването на инициативата „Един пояс, един път“. Пекин също така се стреми да обедини Глобалния Юг.

Може ли Китай да продължи да купува петрол от Каракас?

Очаква се проведената от САЩ военна операция да наруши доставките на петрол в краткосрочен план, но президентът Доналд Тръмп твърди, че след като петролната индустрия на Венецуела бъде възстановена, американските компании ще продават „големи количества“ петрол на международни купувачи, включително „много“ от тези, които „в момента го използват“. Междувременно Китай би могъл „лесно да се снабдява с петрол от други доставчици“ като Русия и Саудитска Арабия. Китайският внос на руски и саудитски петрол през 2025 г. досега е надвишил този от Венецуела. Все пак Каракас разполага с най-големите доказани петролни резерви в света - 303,2 милиарда барела, изпреварвайки Саудитска Арабия и Иран, по данни на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). В дългосрочен план Пекин вероятно ще продължи да купува венецуелски петрол, е прогнозата на експерти, посочва БТА.

Какви са последиците за отношенията между Пекин и Вашингтон?

Китайското външно министерство остро осъди военната операция на САЩ срещу Николас Мадуро, като ги определи като „фрапантно нарушение“ на „фундаменталните принципи на международните отношения“. Въпреки това се очаква балансът в отношенията между Пекин и Вашингтон да остане непроменен.

Китайският президент Си Цзинпин се готви да посрещне Доналд Тръмп на държавно посещение в Китай през април - среща, която се очаква с голямо внимание за затвърждаване на крехкото търговско примирие, постигнато в края на миналата година.