"Той може да спечели над 20 титли от Големия шлем": Легендарен треньор със смела прогноза за бъдещето

Решението на Яник Синер да се оттегли от турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал стана водеща новина в целия тенис свят, но по никакъв начин не промени доверието, с което се ползва световният №1. След поредно историческо представяне на ниво Мастърс 1000 и втората титла от Уимбълдън, италианецът продължава да получава огромни похвали, като известният треньор Рик Мачи направи смела прогноза за потенциалното му наследство в турнирите от Големия шлем.

Рик Мачи прогнозира още много титли за Синер от Големия шлем

Италианецът бе принуден да се откаже от шанса си да постигне първия в историята на тениса пълен триумф на турнирите от серията Мастърс 1000 за календарната година, след като спечели турнирите в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим. Синер даде приоритет на допълнително време за възстановяване, преди да се завърне на турнира в Синсинати и да започне подготовката си за последната надпреварат от Големия шлем за сезона. С наближаването на US Open Синер ще се съсредоточи върху поддържането на физическата си форма и укрепването на доминацията си, която го е утвърдила на върха в мъжкия тенис.

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Мачи, който е една от най-уважаваните фигури в тениса, сравни настоящата позиция на Синер с детските му години като шампион по ски в Италия. Американският треньор подчерта как спортният опит и характера на Синер са му помогнали да се превърне в един от най-завършените играчи в спорта. "Синер е на върха на планината, точно както като дете, когато беше на върха, за да се спусне по склона като италианска състезателна кола с турбо и да стане шампион по ски", написа Мачи в социалната платформа "X". Треньорът добави, че най-големите предизвикателства пред Синер може би все още предстоят, но вярва, че италианецът притежава качествата, необходими за изграждането на една от най-великите кариери в историята на тениса. "Сега всичко е нагоре за "Червената ракета", който, според мен, ако не го сполети контузия, може да завърши кариерата си с над 20 титли от Големия шлем."

Към момента Синер има пет титли от турнири от Големия шлем, след като наскоро спечели втората си поредна корона от Уимбълдън, добавяйки я към предишните си триумфи на Australian Open и US Open. Макар че за да достигне 20 титли от Големия шлем, той ще трябва да поддържа изключително високо ниво още няколко сезона, Мачи счита, че възрастта, постоянството и физическото развитие на италианеца му дават реална възможност за това.

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