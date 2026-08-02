Украйна удари рафинерията в Саратов за 15-и път през войната, подпали и пореден склад на "руския Amazon" (ВИДЕО)

Жители на руските градове Саратов и Енгелс (Саратовска област) съобщиха за експлозии и пожари през нощта на 1 срещу 2 август. Губернаторът потвърди, че е имало атака с дронове, която е нанесла "щети на гражданската инфраструктура в Саратов и Енгелс". Всички служби за спешна помощ работят на мястото на инцидента, написа той, след което съобщи, че има най-малко две жертви.

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Нефтопреработвателният завод в Саратов гори

Според анализ на руския опозиционен канал ASTRA, който е разгледал геолокализирани кадри от нападението, нефтопреработвателният завод в Саратов е обхванат от пожар в резултат на атаката, извършена през нощта.

Според събраните данни това е поне 15-ата украинска атака срещу този нефтопреработвателен завод от началото на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г.

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Нефтопреработвателният завод на „Роснефт“ в Саратов е един от най-старите в Русия. Към 2023 г. капацитетът му за преработка на нефт е бил 4,8 милиона тона.

Има щети и по две жилищни сгради вследствие на нападението, установиха още анализаторите на ASTRA. Кадри от очевидци сочат удар с дрон по жилищна висока сграда в Енгелс, на улица „Краснодарская“, както и по висока сграда в Саратов, на улица „Тулская“. Тя се намира на около 3,5 км от атакувания нефтопреработвателен завод.

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Удар по нов склад на Wildberries. Украйна е атакувала Русия с 635 дрона през нощта

Междувременно жители на Новосемейкино, Самарска област, съобщиха за нападение през нощта и за взривове, както и за поразен склад на Wildberries. Кадри от мястото показват гъст облак дим, издигащ се над обекта.

Става въпрос за най-големия руски онлайн търговец (наричан "руския Amazon"), чиито логистични центрове са мишени на украинските сили в последните седмици заради твърдението на Киев, че компанията участва в руската логистика за фронта (съхранение и доставка на дронове, компоненти за тях и други оръжия).

И ASTRA потвърди удара по логистичния център. Според публично достъпни данни този комплекс на Wildberries е открит през май 2025 г. Площта му е приблизително 130 000 квадратни метра, а след като започне да функционира на пълни обороти, се очаква капацитетът му да достигне 120 милиона единици стока.

През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Русия са засекли и унищожили 635 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Тамбовска и Тулска област, Московска област, анексирания Крим, Краснодарския край, както и над водите на Азовско и Черно море, съобщава руското военно министерство тази сутрин.