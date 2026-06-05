IBIZA. Comes To You идва на Vidas Art Arena

Това лято лудите партита IBIZA. Comes To You идват на Vidas Art Arena, за да ни пренесат на онова място, където танците и музиката не спират, във вечерите, които никога не искаме да свършват. Само след броени дни стартира новата поредица събития IBIZA in the park, която през летните месеци ще докара жегата и бийтовете от средиземноморския остров право в Борисовата градина.

На 13 юни от 17:00 ч. ще може да се потопите в една уникална атмосфера с първото издание на IBIZA in the park на Vidas Art Arena. Билети може да намерите в мрежата на Ticket Station от днес на цени от 10 евро, като ще се продават и на място на цени от 15 евро. А за дамите - входът е свободен!

През най-горещите месеци партитата от поредицата IBIZA. Comes To You ще предложат различни издания и подбрана музика за всички хора, които които търсят истинско музикално преживяване - не защото е модерно, а защото стандартното вече не е достатъчно. Събитията ще приключват половин час преди старта на мачовете от Световното първенство по футбол, които ще бъдат излъчвани на голям екран на територията на Vidas Art Arena.

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Това е музикален формат, вдъхновен от енергията, атмосферата и свободата на Ibiza, пресъздадени чрез собствена интерпретация и идентичност. Проектът не се стреми да копира Ibiza, а да пренесе онази атмосфера и емоции, които правят мястото емблематично - свободата и усещането, че присъстваш на нещо различно.

Музиката е селектирана специално за проекта, като включва и авторски продукции, създадени за хора, които търсят нещо повече от стандартното. Сетовете ще минават от Afro House, Latin House, през Ethno до Melodic House. Мелодична, танцувална и заредена с емоция, музиката е създадена за среда, в която звукът, атмосферата и публиката се превръщат в едно цяло.

Всяко издание носи различен характер, влияния и енергия, но запазва една обща нишка - усещането от най-силните музикални моменти на Ibiza, пресъздадено в сърцето на Борисовата градина под открито небе.

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Това е повече от парти. Това е ново усещане.

Актуална информация за събитията на IBIZA in the park може да следите на страницата на Vidas Art Arena във фейсбук и инстаграм, както и на уебсайта www.vidasartarena.bg.

Билети за събитията може да намерите в мрежата на Ticket Station от днес на цени от 10 евро, като ще се продават и на място на цени от 15 евро. А за дамите - входът е свободен!

Пълната програма по дати:

13 юни - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

26 юни - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

4 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

11 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

18 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

31 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

7 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

16 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

30 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU