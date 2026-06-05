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IBIZA. Comes To You идва на Vidas Art Arena

05 юни 2026, 12:46 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
IBIZA. Comes To You идва на Vidas Art Arena

Това лято лудите партита IBIZA. Comes To You идват на Vidas Art Arena, за да ни пренесат на онова място, където танците и музиката не спират, във вечерите, които никога не искаме да свършват. Само след броени дни стартира новата поредица събития IBIZA in the park, която през летните месеци ще докара жегата и бийтовете от средиземноморския остров право в Борисовата градина.

На 13 юни от 17:00 ч. ще може да се потопите в една уникална атмосфера с първото издание на IBIZA in the park на Vidas Art Arena. Билети може да намерите в мрежата на Ticket Station от днес на цени от 10 евро, като ще се продават и на място на цени от 15 евро. А за дамите - входът е свободен!

През най-горещите месеци партитата от поредицата IBIZA. Comes To You ще предложат различни издания и подбрана музика за всички хора, които които търсят истинско музикално преживяване - не защото е модерно, а защото стандартното вече не е достатъчно. Събитията ще приключват половин час преди старта на мачовете от Световното първенство по футбол, които ще бъдат излъчвани на голям екран на територията на Vidas Art Arena.

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Това е музикален формат, вдъхновен от енергията, атмосферата и свободата на Ibiza, пресъздадени чрез собствена интерпретация и идентичност. Проектът не се стреми да копира Ibiza, а да пренесе онази атмосфера и емоции, които правят мястото емблематично - свободата и усещането, че присъстваш на нещо различно.

Музиката е селектирана специално за проекта, като включва и авторски продукции, създадени за хора, които търсят нещо повече от стандартното. Сетовете ще минават от Afro House, Latin House, през Ethno до Melodic House. Мелодична, танцувална и заредена с емоция, музиката е създадена за среда, в която звукът, атмосферата и публиката се превръщат в едно цяло.

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Всяко издание носи различен характер, влияния и енергия, но запазва една обща нишка - усещането от най-силните музикални моменти на Ibiza, пресъздадено в сърцето на Борисовата градина под открито небе.

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Това е повече от парти. Това е ново усещане.

Актуална информация за събитията на IBIZA in the park може да следите на страницата на Vidas Art Arena във фейсбук и инстаграм, както и на уебсайта www.vidasartarena.bg.

Билети за събитията може да намерите в мрежата на Ticket Station от днес на цени от 10 евро, като ще се продават и на място на цени от 15 евро. А за дамите - входът е свободен!

Пълната програма по дати:

13 юни - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

26 юни - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

4 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

11 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

18 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

31 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

7 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

16 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

30 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU

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електронна музика концерти Ibiza Comes to You IBIZA in the park
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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