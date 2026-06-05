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Само една сграда от "Баба Алино" няма да бъде пипана: Шишков обясни защо? (ВИДЕО)

05 юни 2026, 12:08 часа 981 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Само една сграда от "Баба Алино" няма да бъде пипана: Шишков обясни защо? (ВИДЕО)

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обясни пред медиите, че само една сграда от местността "Баба Алино" няма да бъде събаряне. Причината е, че тя е законна. Тя е стара сграда, която е единственият търпим строеж, а за нея има разрешение за строеж през 2022 г., с което е променено нейното предназначение за жилищна сграда.  "Да успокоим хората, които обитават тази сграда тази сграда, тя не подлежи на премахване. Поне основната част от хората, които живеят, няма да бъдат засегнати", добави Шишков. 

Какво да правят собствениците на незаконните имоти?

Министърът смята, че собствениците на незаконните имоти трябва да си потърсят правата от фирмата на строежите фантоми. ОЩЕ: "Сглобката е сглобила незаконен град": Шишков призова кмета на Варна да го разруши (ВИДЕО)

Припомняме, че по инфомация на БНТ четирима нотариуси във Варна са издавали нотариални актове за собственост на имоти в незаконния град. Сделките са изповядани основно през миналата и тази година.

 "Нотариусите са извършили тези сделки въз основа на представени пред тях официални доказателствени документи, каквото е и Удостоверението за търпимост. Едни от сделките са с обекти, които се намират в стари сгради, бивша собственост на т.нар. ДАБ - Варна", обясни пред националната телевизия Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара. ОЩЕ: Разкритие: Четирима нотариуси са издавали нотариални актове за собственост на имоти в незаконния град във Варна

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Варна незаконни строежи Иван Шишков Олег Невзоров парк Баба Алино
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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