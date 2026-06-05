"Тито: Палачът на ХХ век": Нов филм разкрива истината за кървавото лице на Титова Югославия (ВИДЕО)

Истината за югославския диктатор Йосип Броз Тито и кръвожадния му режим, избил стотици хиляди души, излиза наяве в новия документален филм на Агенция БГНЕС "Тито: Палачът на ХХ век".

Продукцията разбива чрез факти и свидетелски разкази мита за "великия лидер Тито" и за ширещото се по света схващане, че комунизмът в Югославия е имал човешко лице.

Заснет в различни държави от бивша Югославия, филмът предлага интервюта с историци, публицисти, изследователи и преки свидетели от Словения, Северна Македония, Хърватия и Сърбия, които разказват за ужасяващата история за масови убийства, лагери и политически преследвания. Наяве излиза и истината за дейността на югославските тайни служби.

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Масовите гробове в Словения, в които са открити останките на десетки хиляди избити от режима на Тито хора, са основен акцент във филма. Емоционалният момент, в който някои от гробовете са разкрити, е запечатан на уникални архивни кадри, също част от продукцията.

Истината няма да остави никой равнодушен

Ужасите и зверствата в Титова Югославия не оставят никой зрител равнодушен и точно в това се крие ценността на "Тито: Палачът на ХХ век" - в разкриването на истинското лице на тетора, на който са били подложени народите на Балканите в продължение на почти 40 години.

Филмът е събитие в историаграфията на региона и вероятно ще преобърне представите на много зрители за Тито и неговото управление.

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Проектът е нещо много повече от исторически разказ. Чрез него се дава възможност гласовете на забравените жертви да бъдат чути и от дистанцията на времето да бъдат поставени въпросите за паметта, истината и отговорността.

Филмът излиза в изключително важен момент, защото и днес балканските държави продължават да спорят за наследството на режима, а архиви стоят затворени десетилетия след разпадането на Югославия.

"Тито: Палачът на ХХ век" "говори" на езика на всички жертви на Титова Югославия и представлява уникален проект не само за България, но и в световен мащаб.

Силните разкази във филма обезсилват пропагандата за Тито, а неоспоримите факти и доказателства подпечатват единствената възможна присъда за режима му - на кървав терор, отнел живота на стотици хиляди невинни.