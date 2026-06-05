Замръзнала от срам: Емили Блънт се смути от неловка среща с Барак Обама (ВИДЕО)

Британската актриса Емили Блънт разказа за неловък, но забавен момент, в който бившият президент на САЩ Барак Обама е посетил снимачната площадка на новия научнофантастичен филм "Денят на истината", режисиран от Стивън Спилбърг. По думите в интервю за "Extra", цялата актьорска група буквално "замръзнала", когато Обама влязъл на снимачната площадка. Тя описва ситуацията като момент на пълно мълчание, въпреки че екипът обикновено бил шумен и общителен.

Звездата от "Дяволът носи Прада" споделя и комичен епизод: по невнимание оставила дънково яке в стил 80-те на стола, на който по-късно седнал самият Обама. Когато той го забелязал и попитал какво е, тя му отговорила, че е подарък, защото е чувала, че харесва такъв стил.

Emily Blunt and Josh O'Connor recall former President Barack Obama's visit to the #DisclosureDay set — she tried to give him her acid wash denim jacket! 😅☺️ Watch more 🔗: https://t.co/F8dctOMx66 pic.twitter.com/RVfzIQXnwW — ExtraTV (@extratv) June 1, 2026

Случката е част от промоционалните истории около филма, който събира Блънт с Джош О'Конър и изследва теми като възможността за извънземен живот и мястото на човечеството във Вселената. По време на интервюта актьорите коментират и тази тема, като споделят, че идеята за извънземни не им се струва нереалистична, а дори вдъхновяваща.

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За "Денят на истината"

Освен Блънт и О'Конър, главна роля има и Колин Фърт.

Филмът "Денят на истината" е сред очакваните научнофантастични заглавия на годината, като съчетава теми за космоса, човешките реакции към неизвестното и глобални мистерии, включително дългогодишните спекулации около извънземен живот.

Слоганът на филма гласи: "Ако разберете, че не сме сами, ако някой ви го покаже и го докаже, би ли ви уплашило това? Това лято истината принадлежи на седем милиарда души. Приближаваме се към… Денят на разкритието."

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Премиерата на новия проект на Спилбърг се очаква да бъде на 6 декември 2026 г.