"20 минути глупости", "Иска да намали дефицита, но няма кога", "Нямало фалшиви данни за еврозоната": Попиляха Донев в НС

Днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в парламентарен контрол и социалните мрежи завряха от негодувание след отговорите му по актуални въпроси и проблеми.

"Днес имаше парламентарен контрол. На въпроси отговаряха заместник министър-председателите. Без министър-председателят, който отсъства от страната. Основно въпроси бяха задавани към Гълъб Донев. Те касаеха сериозните твърдения за свръхдефицит и "тежко" положение на държавните финанси, както и мерките, които правителството ще заложи", написа Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната".

"На въпроса: "Кога очакваме внасяне на бюджета" - отговор не получихме. На въпроса: "Какви мерки ще предприемете за овладяване на твърдяното “тежко” състояние на финансите - отговор не получихме. На въпроса: "Ще има ли еднакъв аршин за всички болници в страната и те ще минават ли обществени поръчки , за да няма злоупотреби с финансов ресурс и явна спекула с цени на лекарства" - отговор не получихме. Като министър на финансите, вицепремиер, бивш министър-председател /на два пъти/, би следвало г-н Донев да може да отговори на тези въпроси", пише още Иванов.

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Според него над 20 минути сме слушали "общи приказки и определени глупости, които са обида за всеки, който цени времето си".

"Гълъб Донев би искал да намали дефицита, но нямало време (днес пред НС). Евентуално някой друг път", лаконичен бе и Мартин Димитров от "Демократична България".

Радев не бил казал за "фалшиви данни"

Последният ни посланик в Каракас Венцислав Иванов от своя страна постави акцента върху думите на Донев, че не са съвсем правилни тълкуванията за "фалшиви данни", с които сме влезли в еврозоната и засега институциите в Брюксел не са уведомени.

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"Случайно чух тази сутрин в парламентарния контрол, един съвсем конкретен въпрос от представител на "Възраждане" към вицепремиера Гълъб Донев, който в общи линии звучеше така - след като, според премиера, на ЕК са били подадени "фалшиви данни" от предишните управляващи за инфлацията, с цел влизане на България в еврозоната, уведомени ли са за това сега българската прокуратура, (за да се потърси отговорност, като конкретно бе посочена Теменужка Петкова) и ЕК, за да предприеме нещо", уточни Иванов.

Според него Гълъб Донев е отговорил "неконкретно".

"Премиерът не бил използвал термина "фалшифициране на данни", а това било "стъкмистика". И става ясно, че засега не са уведомени нито прокуратурата, нито ЕК. На което питащият заяви, че на практика новите управляващи "прикриват старите". Ами май има право. И ако ПБ иска да бъде различна от досегашните, ако иска да има доверието и подкрепата на народа, длъжна е да действа различно от тези "досегашни" - смело, конкретно, без прикриване и "замитане" на отговорностите! Чиито и да са те! И всеки трябва да си получава според "заслугите". И е крайно време да се разбере, че компромиси не могат да се правят по принципни въпроси", допълни още дипломатът.

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