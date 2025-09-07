ОПЕК+ реши да увеличи производството на суров петрол

Осемте ключови членове на ОПЕК+, сред които Русия и Саудитска Арабия, се споразумяха да увеличат производството на петрол със 137 000 барела на ден, считано от октомври, в сравнение с нивото, поискано през септември. Това съобщи италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на информация на Световната организация на производителите на петрол. Решението донякъде не е изненада, защото последните доклади сочеха, че членовете на ОПЕК обмислят одобрение на още по-голямо увеличение на производството, след като картелът го увеличи с около 2,2 милиона барела на ден досега през 2025 г.

Руското производство на петрол беше основен фокус на вниманието - на фона на усилията на САЩ да разубедят големите купувачи Индия, Унгария и Словакия да купуват петрол от Москва. Но Русия наскоро се съгласи да доставя най-малко 2,5 милиона тона петрол годишно на Китай през Казахстан, което вероятно ще поддържа високото ниво на петролното производство в страната.

Какво се случва с цената на петрола?

Припомняме, че преди дни цената на петрола в световен мащаб се понижи в началото на азиатската търговия в петък, 5 септември, на фона на несигурността дали ОПЕК+ ще се съгласи да увеличи още повече производството.

Седмичният спад в цените беше и заради неочакваното нарастване на запасите в САЩ, което предизвика опасения за намаляване на търсенето на гориво. ОЩЕ: Сериозна седмична промяна в цената на петрола, САЩ изненадаха пазарите