Още два индийски танкера преминаха Ормузкия проток

29 март 2026, 16:10 часа 381 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Още два индийски танкера преминаха Ормузкия проток

Два танкера за втечнен пропан-бутан, плаващи под индийски флаг и превозващи около 94 000 метрични тона от важния газ за готвене, преминаха безопасно през Ормузкия проток и се насочват към Индия, съобщи правителството на южноазиатска държава, цитирано от Ройтерс. Очаква се танкерите BW Tyr и BW Elm да пристигнат съответно в Мумбай на 31 март и в Ню Мангалор на 1 април, се казва в изявление на министерството на петрола.

"Невраждебни кораби могат да преминат"

Войната между САЩ и Израел срещу Иран почти спря корабоплаването през пролива, но Иран заяви, че "невраждебни кораби" могат да преминат през водния път, ако се координират с иранските власти.

Двата танкера са последните кораби под индийски флаг, преминали през прохода. Четири танкера за втечнен пропа-бутан вече преминаха през Ормузкия проток, а други три все още са в западната част на пролива, показват данни за проследяване на кораби на LSEG.

Индия покрива чрез внос около 60% от нуждите си от газ за готвене, като 90% от пропан-бутана е внасят от Близкия изток. Общото потребление на пропан-бутан в Индия миналата година е възлизало на близо 33,15 млн. тона.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Индия втечнен газ танкери Ормузки проток война Иран
