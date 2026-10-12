Петролът скочи с 3 долара нагоре в рамките на работния понеделник у нас

Цените на петрола се покачиха с над три долара за барел в рамките на работния ден - от 9 ч. българско време тази сутрин (12 октомври) до около 17:30 ч. Фючърсите с доставка през декември на международния еталон „Брент“, който е референтен за Европа, сутринта вървяха надолу до 104,07 долара за барел, но към момента на публикуване на материала се търгуват за 107,17 долара. Фючърсите на американския сорт WTI за ноември слязоха до 90,82 долара за барел тази сутрин, но сега цената им е 93,91 долара.

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Подкрепяното от Иран движение на хутите в Йемен нанесе удари срещу Саудитска Арабия, което засили опасенията от недостиг на петрол на световния пазар.

Съмненията относно твърдението на американския президент Доналд Тръмп за „енергийно примирие“ между Украйна и Русия - след неочакваното му обявяване на сделка за закупуване на дизелово гориво от Москва - допълнително разтревожиха инвеститорите.

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„Цената на петрола остава стабилна над 100 долара след ударите по летището в Рияд, Саудитска Арабия, през уикенда, докато усилията за постигане на енергийно примирие между Русия и Украйна бяха неясни“, заяви Нийл Уилсън, който е стратег в Saxo UK.

Междувременно „сделката на САЩ за закупуване на известно количество руски дизел е капка в морето“, добави той.

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В понеделник Русия отказа да коментира дали е постигнато споразумение с Украйна за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура на двете страни, ден след като Тръмп предизвика объркване с едностранното си обявяване на „енергийно примирие".

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Междувременно министърът на енергетиката на Саудитска Арабия призна, че инфраструктурата и устойчивостта на кралството са били подложени на изпитание след вълна от смъртоносни атаки от страна на йеменските хути. Ударите през уикенда отбелязаха рязко ескалиране на войната в Йемен, където Саудитска Арабия отдавна подкрепя международно признатото правителство.

Очаква се също така тази седмица да започне сезонът на корпоративните отчети, като американските банкови гиганти JP Morgan, Goldman Sachs и Bank of America трябва да представят докладите си във вторник.

Технологичните гиганти ще ги последват по-късно през октомври и ноември, като трейдърите са заинтересовани да получат представа за перспективите пред сектора на изкуствения интелект.