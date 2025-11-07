Помагайте, намерете бензин: Руски регион с молба към Кремъл

Властите в Забайкалския край се обърнаха към премиера Мишустин и руското енергийно министерство с искане за съдействие поради недостиг на бензин. От името на губернатора на Забайкалския край са изпратени молби до Мишустин и министерството за разрешаване на въпроса с доставките на гориво за региона, съобщиха от Министерството на икономическото развитие на Забайкалския край пред "Чита.ру". Въпросното регионално ведомство обръща внимание, че руските рафинерии бавят доставките на горива "в повечето региони на Русия".

"Тази ситуация в момента преобладава в повечето региони на Русия, дори в тези, където има петролни рафинерии. Основните ни доставки идват от рафинериите в Ачинск и Ангарск. Министерството на икономическото развитие се среща ежеседмично с компании за търговия с петрол и целенасочено се занимава с техните опасения - координираме действията си с рафинериите за ускоряване на доставките и се свързваме с Руските железници за ускоряване на движението на товарни влакове".

Бензин АИ-92, чийто недостиг удари веригите-бензиностанции "KORS" и BRK в Забайкалия през октомври, ще пристигне на бензиностанциите през следващите дни, съобщава "Чита.ру", позовавайки се на представител на компанията. Изданието също така подчертава, че съществуващият резерв от гориво се използва за изпълнение на договори с държавните социални служби. Поради прекъсвания в доставките на АИ-92 в Забайкалия, някои бензиностанции са въвели ограничения за продажбата на този вид бензин, докато други са с напълно изчерпани резерви.

Недостигът на гориво в Забайкалието стана видим още през август, когато бензиностанциите в Краснокаменск и Борзя започнаха да продават бензин с купони. В края на октомври министърът на енергетиката на региона Сергей Цивилев отдаде покачването на цените на горивата на сезонното търсене и плановата поддръжка на рафинериите в Русия, без да признава, че основният фактор е успешната украинска кампания за атаки с дронове.

