При огромен интерес: Властта връща българите от чужбина, но пари има само за 900 души

Връщане на наши сънародници от чужбина, както и облекчаване на изискванията за прием на работници от други държави. Това са основните мерки за борбата с демографската криза, които бяха обсъдени на официална дискусия по темата. Форумът "Бъдещето на пазара на труда" бе организиран от Европейския либерален форум и се състоя в двореца "Врана".

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че властта отчита демографската криза като основен проблем и счита решаването му за национална цел.

Заради това започнахме инициативата "Избирам България", която има огромен успех, потвърди той.

Връщането на емигрантите - надлимитно

Програмата стартира на 18 септември и вече има подадени над 3200 заявления от българи, които желаят да се върнат, съобщи изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов.

Държавата обаче ще се наложи да извади непредвидени и надлимитни средства, тъй като самата програма е бюджетирана за малко под 900 души и ще трябва да се дофинансира, каза той. Целта е българите да видят, че не са забравени и държавата мисли за тях, посочи Вълов.

"Стартирахме мярката "Избирам България", която цели да върне наши сънародници от чужбина. Но те трябва да работят поне 6 месеца в България, за да получат финансови стимули, а не да стоят тук 2 месеца и пак да си заминат. Интересът е огромен. Организирахме и кариерен форум във Франкфурт. Ще има и други", заяви от своя страна министър Гуцанов, цитиран от БТА.

Сънародниците ни от Германия и Великобритания изразяват голяма готовност да се върнат в България. Не така стоят нещата с българите в Южна Европа, където по някакъв начин те се адаптират по-добре, посочи Андрей Арнаудов, съосновател на организацията "Bulgaria wants you".

Насочваме се към внос на работна ръка

Социалният министър коментира, че бизнесът има сериозен проблем с намирането на работна ръка. Той обяви, че другата или по-другата седмица ще подпише промени в закона, за да бъде облекчен вносът на кадри.

Всичко е изготвено, просто изчакваме бюджетната процедура, обяви министърът.

През 2025 г. у нас са пристигнали около 40 000 чужденци, като тази година най-вероятно те ще са около 50 000, заяви министърът. По думите му трябва да се прецени доколко тези работници са останали за по-траен период у нас. "Има 200 000 души в България, които нито работят, нито учат", каза Гуцанов, като подчерта, че това са потенциални кадри, от които бизнесът се нуждае.

Майките да се връщат на работа

Като друга мярка за укрепване на демографската политика Гуцанов посочи и предстоящото увеличение на парите, които майките получават, ако се върнат на работа през втората година от майчинството. "В бюджета сме заложили вдигане на тези средства на 75% от 50%. Това не само няма да коства пари, но дори може да доведе до допълнителни приходи в бюджета", допълни той.