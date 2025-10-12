Българите в чужбина, българите в родината: Колко сме и къде живеем

Тенденцията, че все повече българи се връщат от чужбина в родината, отколкото обратното – заминават и я напускат, се потвърждава в "Население и демографски процеси в България през 2024 г." на НСИ (Националния статистически институт). 52 189 души са се върнали от чужбина в България (промяна на постоянен адрес) през 2024 година, докато 13 002 са направили обратното – напуснали са. Над половината завърнали се идват от страни извън ЕС, само 13,6% се връщат обратно от ЕС. Масово се завръщат имигрантите от Турция (21,8%), Украйна (16,6%) и Сирия (10,5%).

Къде обаче предпочитат да живеят българите, ако не е в България? Номер едно остава Германия, следвана от Испания. Цели 371 128 българи живеят в Германия към 1 януари 2024 г. На второ място е Испания със 112 834 български граждани, живеещи там. 60 494 българи живеят в Нидерландия, 48 659 - в Италия, 13 021 - в Чехия. От 2005 година насам българите в Германия са се увеличили 10 пъти, а в Австрия над 6 пъти – от 6284 българи преди 20 години до 39 830 през 2024 година. Над 700 000 българи живеят в чужбина.

Иначе, през миналата година в София са дошли официално да живеят (нов постоянен адрес) 25 236 души, но 14 467 са я напуснали. Втора е Варна – 9081 дошли, 3833 са си тръгнали. В Пловдив са се заселили 8993 души, изселили са се 4106 души. И изненада - в Харманли са се заселили 1858 души, а са се изселили само 225 души. Припомняме, че там има бежански център. Несебър, Поморие и Св. Влас също бележат сериозни ръстове в нови жители.

Демографска картина

Към 31 декември 2024 г. населението на България е 6 437 360 души. В сравнение с 2023 г. населението на страната намалява с 8121 души, или с 0,13%, което на фона на демографската катастрофа направо може да мине за добра новина, коментира в. "Сега". Миналата година са се родили 53 428 бебета, но са починали 100 736 души. 20,2% от смъртните случаи се считат за преждевременна смъртност - починалите са под 65-годишна възраст. Този показател се увеличава спрямо 2023 г., когато е бил 20,1%. Преждевременната смъртност засяга много повече мъжете - 27% от всички починали мъже са били под 65-годишна възраст, отколкото жени (13%).

В България обаче има немалко хора, стигнали възраст от 100 години. Към 31 декември 2024 г. столетниците са 439, от тях 114 са мъже, а 325 са жени. Най-много са столетниците в София - 142 души, в Пловдив са 47. 225 от починалите през 2024 г. са били с навършени 100 години. 170 от тях са жени, а 55 - мъже. За сравнение, през 1980 г. броят на столетниците сред починалите е бил 219. При починалите деца под 1 годинка обаче разликата е драстична - 2594 през 1980 г., а 238 сега.

