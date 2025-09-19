Войната в Украйна:

19 септември 2025, 11:52 часа 304 прочитания 0 коментара
Продажбите на дребно във Великобритания нарастват повече от очакваното през август

Продажбите на дребно във Великобритания са нараснали с повече от очакваното през август, показват официалните данни, цитирани от БТА. Увеличението от 0,5 на сто е подпомогнато от слънчевото време, но ръстът на продажбите за юли е бил ревизиран леко надолу. Това е трети пореден месец на ръст на продажбите на дребно. 

Анкетирани от Ройтерс икономисти прогнозираха увеличение от 0,3 на сто.

Националната статистическа служба съобщи, че обемът на продажбите през юли е нараснал с ревизирани 0,5 на сто спрямо първоначалната оценка от 0,6 на сто.

Според статистическата служба през август продажбите са били движени основно от магазини за нехранителни стоки, особено за дрехи и универсални магазини. Продажбите на хранителни стоки също са се повишили, като месарници и хлебарници са отчели засилен интерес. В сравнение със същия месец на предходната година обемът на продажбите е бил с 0,7 на сто по-висок.

Въпреки това за тримесечния период до август продажбите на дребно са намалели с 0,1 на сто, след спад от 0,6 на сто за трите месеца до юли. От статистическото бюро уточняват, че това се дължи основно на слаб период за магазините за нехранителни стоки, сред които антикварни магазини, аукционни къщи и магазини за техника, както и на спад в продажбите на горива. Те са били частично компенсирани от увеличението на онлайн търговията и продажбите на дрехи.

Много домакинства усещат натиска на инфлацията, която през август възлезе на 3,8 на сто, като цените на хранителните продукти нарастват по-бързо от средното.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
търговия Великобритания британска икономика продажби на дребно информация 2025
