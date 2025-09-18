Войната в Украйна:

Bank of England взе очаквано решение за лихвите

18 септември 2025, 15:11 часа 185 прочитания 0 коментара
Централната банка на Великобритания Bank of England гласува да остави без промяна лихвените проценти, отчитайки нестабилната инфлация във Великобритания с несигурни перспективи за растеж и ситуацията на пазара на труда. Комитетът по парична политика гласува със 7-2 на гласа за запазване на лихвените проценти на ниво от 4 на сто. Bank of England вече понижи основния лихвен процент с 25 базисни пункта през август.

Въпреки че анализаторите не очакваха понижение на лихвата през септември, те бяха нетърпеливи да видят как ще се разпределят гласовете и насоките на централната банка за това какво може да направи на следващото си заседание през ноември.

Данните за инфлацията

Решението на Комитета за парична политика бе взето ден, след като данните за инфлацията във Великобритания показаха, че няма промяна в темпа на покачване на цените през август, като инфлацията е останала на ниво от 3,8 на сто.

Базисната инфлация през август, която изключва по-колебливите цени на енергията, храните, алкохола и тютюневите изделия, се е повишила с 3,6 на годишна база в сравнение с 3,8 на сто през дванадесетте месеца до юли. Годишният темп на инфлацията в сектора на услугите се е забавил от 5 на сто през юли до 4,7 на сто през август.

Bank of England прогнозира, че инфлацията може да достигне пик от 4 на сто през септември, двойно повече от целевата си стойност от 2 на сто, преди да се понижи в началото на 2026 г. Регулаторът заяви, че "остава нащрек за риска" и че това временно ускоряване на инфлацията може да окаже допълнителен натиск върху повишаването на заплатите и цените.

Пламен Иванов
