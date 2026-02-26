Политическата несигурност спъва българската икономика: Анализ

През 2025 г. потреблението остана стабилно, но се очаква да отслабне на фона на по-високите цени след изтичането на антиинфлационните мерки, докато политическата несигурност и коалиционните преговори могат да забавят необходимите реформи за отключване на средства от ЕС. Това се посочва в анализ на кредитния застраховател Кофас за българската икономика. В него се казва още, че приемането на еврото през 2026 г. се очаква да намали търговските разходи и да подкрепи доверието на инвеститорите.

Оценката на България

Оценката на Coface за държавния риск на България остава B (умерен риск), което отразява продължаващата несигурност по отношение на икономическите и финансовите перспективи, както и възможността за политически напрежения, в допълнение към същественото излагане на климатичен и суверенен риск.

Още: Песимизъм за българската икономика: Две трети от бизнеса очаква спад

Оценката на бизнес климата се запазва A3 (сравнително благоприятен) - при сравнително отворен вътрешен пазар бизнес средата в България остава сигурна, макар да са възможни затруднения при събирането на вземания и отделни институционални слабости.

Сред ключовите предимства на страната са диверсифицираната селскостопанска база, туристическият потенциал, конкурентните производствени разходи, стабилните публични финанси и членството в ЕС, Шенген (от 2025 г.) и еврозоната (от 2026 г.). Недостатъците остават свързани с политическата фрагментация, неефективността на публичните услуги и съдебната система, високите нива на корупция и организирана престъпност, както и значителният дял на неформалната икономика, се подчертава в анализа.

Световната икономика

Глобалните икономически перспективи продължават да бъдат неравномерни. В САЩ прогнозата за растеж от +2,2% се подкрепя от устойчиво стабилно потребление, въпреки значителния ръст на фалитите през втората половина на 2025 г. (+15%).

Още: От търговски спорове до възможен крах на AI: Ето кои са рисковете за световната икономика през 2026 г.

В еврозоната се очаква икономическата активност да достигне около +1%, подкрепена от възстановяването на Германия в резултат на мащабен инвестиционен план, докато Франция – под натиска на публичен дефицит, който упорито се задържа над 5% от БВП – следва да се стабилизира на ниво около +0,9%. Централна Европа отбеляза много по-силна динамика, водена от Полша (+3,8%).

В Азия растежът на Китай ще се забави до +4,4% и ще повлияе на регионалния ръст, докато Югоизточна Азия отбелязва неравномерна устойчивост. От друга страна, Индия потвърди ролята си на двигател на глобалния растеж, подкрепен от силно вътрешно търсене и проактивни публични политики, с прогноза за ръст от +6,1 %.

В този контекст може да се прогнозира, че цените на петрола ще спаднат от 68 щатски долара за барел Брент през 2025 г. до около 60 щатски долара, което отразява умерения ръст, обусловен от търсенето, и значителното увеличение на предлагането. Въпреки потенциалните периоди на нестабилност, предизвикани от геополитиката, цените на енергията следва да бъдат относително неутрални по отношение на инфлацията, която продължава да се забавя в повечето региони.

Въпреки опасенията, предизвикани от тарифните мерки на САЩ, световната търговия изненада мнозина през 2025 г. с ръст от 3,9 % в обема на търговията, дължащ се на силния внос в САЩ и увеличението на митническите такси в САЩ, което в крайна сметка се оказа по-ниско от първоначалните опасения. Ефективната средна тарифа през ноември беше 9,4%, в сравнение с очакваните 36% в разгара на напрежението с Китай.

Виетнам е основен бенефициент от реорганизацията на веригата за доставки (+43 % в износа на САЩ от януари до ноември 2025 г.), докато Европа стабилизира външната си търговия. За 2026 г. се очаква постепенно забавяне, съпътствано от понижение на превозните такси поради свръхкапацитет и възможно възобновяване на традиционните морски маршрути, се посочва в анализа на Кофас.