Бомбени заплахи във въздуха: Какви са правата на пътниците?

Бомбените заплахи като зачестилите напоследък случаи във въздухоплаването се разглеждат като форсмажорни обстоятлества и при тях авиокопревозвачите не дължат обезщетения при отменен или закъснял полет. Самолетните компании обаче са длъжни да се погрижат за пасажерите и да им окажат пълно съдействие. Това обясни основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова в ефира на БНТ.

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"Ако закъснението е от 2 до 4 часа, трябва да бъдат осигурени храна и напитки, спрямо времето на изчакване. Окаже ли се, че ще се наложи да пренощуваме някъде, безплатно трябва да получим трансфер и настаняване в хотел и след това обратно връщане на летището. В случай че закъснението е над 5 часа, получаваме право да изберем да се откажем от полета и ако сме някъде посредата на пътуването, да бъдем върнати в началната точка и да ни бъдат върнати парите до 7 дни. Другата възможност е да продължим пътуването ведната щом е възможно или в следващ, удобен и за нас момент", обясни тя.

Засегнатите пътници имат право още на две безплатни телефонни обаждания, което има значение преди всичко, когато се намират на територията на страна извън Европейския съюз. При отказ на авиокомпанията да осигури всички тези грижи, на които е длъжна по закон, пасажерите могат да заплатят с лични средства, но разходите трябва да са в разумни граници. За да поискат възстановяване на тези похарчени пари, е необходимо да пазят касовите бележки за тях.

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"Ако заплахата възникне, докато сме на борда, това е най-неприятната ситуация. Авиокомпаниите имат протокол за действие и ние трябва стриктно да следваме техните указания. В никакъв случай в този момент да не се мисли за багажа – нещо, което пътниците правят и в наземния транспорт. Първо се мисли за сигурността и след като се извършат необходимите проверки, без значение дали кацането е на местоназначението или извънредно, да потърсят личните си вещи", каза още Руменова.