Парното ще поскъпне: Експерт обясни защо сегашната цена е временна и какво ще е повишението

Възможно е цената на топлоенергията да се повиши с 30-40% заради поскъпването на природния газ. Запазването на сегашните цени на парното може да бъде само временно, тъй като пазарният натиск е твърде голям. Това мнение изрази енергийният експерт Виктор Минчев в ефира на Нова нюз. "Пазарният натиск е голям и не може постоянно да бъде туширан с подобни мерки", каза той.

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По думите му увеличението на природния газ с 32% неизбежно ще се отрази върху разходите на бизнеса и в крайна сметка ще засегне цялата икономика. Според него е възможно нова корекция на регулираните цени на газа и електроенергията да има още в началото на следващата година.

Последиците от поскъпването вече се усещат в оранжерийното производство. Председателят на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров предупреди, че високите цени на енергоносителите поставят под въпрос зимното производство на български зеленчуци.

По думите му природният газ за оранжериите е достигнал 82 евро за мегаватчас при 31 евро през същия период на миналата година - увеличение от 146%. Слънчогледовите пелети също са поскъпнали значително - от 90 на 200 евро, или със 120%.

„При тези цени на енергоносителите смятаме, че почти няма да има зимна култура“, заяви Генуров. Той подчерта, че производителите нямат достъп до механизъм за енергийно подпомагане и предупреди, че отказът от зимно производство ще увеличи зависимостта от внос.„Прогнозирам, че тази зима няма да има български зеленчуци“, прогнозира той.

Според двамата поскъпването на енергията ще има отражение както върху бизнеса, така и върху крайните потребители, а липсата на предвидимост затруднява планирането на производството.